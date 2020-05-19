Откровение Клишиной, клип с поцелуем Месси и похудение Докич на 53 кг: околоспортивные события недели

Прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, что в США ей поступало предложение заняться эскорт-услугами, а теннисистка Елена Докич раскрыла секрет, как ей удалось за полтора года скинуть 53 кг. Лионель Месси и Пауло Дибала снялись в клипе пуэрториканского рэпера, а Деле Алли подвергся вооружённому нападению в собственном доме. Боец Александр Емельяненко завёл канал на YouTube, а лыжник Сергей Устюгов пожаловался на журналистов, которые вновь перепутали его с биатлонистом-однофамильцем. Об околоспортивных событиях прошедшей недели — в материале RT.

Клишиной предлагали заняться эскортом, а Месси снялся в клипе

Одна из самых красивых спортсменок России Дарья Клишина в последние годы проживает и тренируется в США. По её словам, местные жители регулярно пытаются с ней познакомиться. В апреле 2020-го легкоатлетке даже пришлось в шутку попросить прощения у женщин за то, что она исповедует традиционные ценности.

На днях единственная легкоатлетка, выступавшая на Олимпиаде-2016 под российским флагом, призналась, что в Штатах ей, помимо прочего, поступали непристойные предложения. Один мужчина предлагал Дарье заняться эскорт-услугами. Он написал ей личное сообщение в Instagram и пообещал денежное вознаграждение в размере $200 тыс. в месяц.

«Я никого не посылаю, но сразу же жёстко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует»... Сидела потом и думала: неужели я произвожу впечатление девушки, которая могла бы на такое согласиться?» — недоумевала Клишина в интервью Sports.ru.

Тем временем, в клипе пуэрто-риканского рэпера Residente на песню Antes Que El Mundo Se Acabe снялись десятки известных пар со всего мира, в том числе Лионель Месси с супругой Антонеллой. Из спортсменов в ролике также приняли участие его соотечественник Пауло Дибала со своей девушкой Орианой Сабатини и мексиканский боксёр Сауль Альварес с избранницей Фернандой Гомес.

«Прежде чем наступит конец света, мы должны поцеловаться», — поёт исполнитель.

Игроки НФЛ совершили ограбление, а Алли стал жертвой налёта

Игроки в американский футбол Деандре Бейкер из «Нью-Йорк Джайантс» и Квинтон Данбар из «Сиэтл Сихокс» подозреваются в вооружённом налёте. Ограбление произошло 13 мая, когда спортсмены находились на вечеринке. Сообщается, что в какой-то момент первый достал оружие, а второй вместе с неустановленным лицом начал забирать деньги у собравшихся. Добычей спортсменов стали $12 тыс. наличными и ценные вещи на ещё большую сумму. Место преступления налётчики покинули на автомобилях. Полиция Марамара, штат Флорида, объявила о выдаче ордера на арест спортсменов и в субботу Бейкер сдался властям, позднее в полицию явился и Данбар.

Похожий инцидент произошёл на минувшей неделе в особняке звезды лондонского «Тоттенхэма» Деле Алли — с той лишь разницей, что пострадавшим оказался сам футболист. Полузащитник пригласил к себе приятелей и вместе со своей девушкой Руби Мэ проводил время за игрой на бильярде. После полуночи в жилище Алли ворвались неизвестные в масках и с ножами. Хозяина ударили в лицо. Досталось и одному из его гостей. Грабители забрали две пары дорогих часов Алли, ювелирные украшения Мэ и скрылись.

Гиббс-Уайт призвал к самоизоляции и отправился на тусовку

Засветился в прессе и ещё один игрок АПЛ Морган Гиббс-Уайт из «Вулверхэмптона». Некоторое время назад 20-летний воспитанник клуба опубликовал проникновенный пост в Instagram, призвав людей оставаться дома и тем самым помочь медикам в борьбе с эпидемией коронавируса. Сам же он нарушил режим самоизоляции и отправился на тусовку.

В интернете появилось видео, на котором Гиббс-Уайт весело проводит время в компании участниц реалии-шоу «Остров любви» Джорджии Стил и Эльмы Лазар. На кадрах видно, что отдыхающие выпивали. Если верить британским СМИ, мероприятие закончилось поздно ночью. В «Вулверхэмптоне» пообещали наказать футболиста.

Бывший защитник лондонского «Арсенала» и сборной Англии Кенни Сэнсом и вовсе был госпитализирован с травмой головы, как сообщается, полученной в пьяной драке. Британские СМИ сообщают, что медики борются за жизнь серьёзно пострадавшего Сэнсома.

Монгол побил 240-килограммового Гришу

Блогер Олег Монгол, известный благодаря участию в клипе Александра Реввы, победе над Кириллом Терёшиным по прозвищу Руки-базуки и различным эксцентричным выходкам, провёл бой против 240-килограммового соперника по имени Григорий. Схватка состоялась на крыше многоэтажного дома и продлилась полтора раунда. Роли судей и секундантов взяли на себя трое свидетелей «шоу».

В дебюте поединка Монгол упал, однако сумел подняться на ноги. Когда же его противник подустал, блогер попал ему в лицо и выбил зуб. Григорий долго приходил в себя, жалуясь на кровь из губы, но всё же нашёл силы продолжить поединок. После тайм-аута преимущество Монгола стало очевидным. Как следствие, бой остановили досрочно, присудив победу более опытному сопернику. В конце лета оппоненты договорились провести реванш.

Руки-базуки, бывший противник Монгола, снискал себе славу в том числе за счёт участия в турнире по пощёчинам. Одна из звёзд этой народной забавы — Василий Камоцкий по кличке Вася Пельмень. Недавно запись его схватки с экс-соперником Фёдора Емельяненко бразильцем Зулузиньо посмотрел известный комик и многолетний комментатор UFC Джо Роган: слухи о такой разновидности спорта дошли до США. Ведущему это шоу не понравилось. Роган назвал соревнования по пощёчинам «самой глупой вещью, какую только можно наблюдать».

Александр Емельяненко стал блогером

Скандальный боец Александр Емельяненко, в свою очередь, решил следовать за модой и завёл канал на YouTube. В качестве названия была выбрана коронная фраза спортсмена «Здрасьте, здрасьте, люди добрые». Как уточняется в аннотации, вести канал Емельяненко будет помогать его друг Виктор Мещенков. Мужчины познакомились во время отбытия наказания в Бутырской тюрьме.

«Жизнь, работа, путешествия, спорт и отдых самого обсуждаемого бойца смешанных единоборств страны Александра Емельяненко, за которым многие следят, которого обсуждают, осуждают и поддерживают, но равнодушными не остаются», — сообщается в описании канала.

За несколько дней на канал подписались более 5,5 тыс. человек. В первом выпуске можно увидеть младшего брата Емельяненко — Ивана, его маму и режиссёра Валерию Гай Германику, которая, если верить заявлению Мещенкова, начала снимать фильм про Александра. Героями ролика стали также известный тренер по боксу Олег Меньшиков и автоблогер Эрик Давидыч.

Иббу вступилась за низкорейтинговых теннисистов

Алжирская теннисистка из седьмой сотни рейтинга WTA Инес Иббу ответила австрийцу Доминику Тиму, который отказался скидываться в фонд поддержки низкорейтинговых игроков из-за их «непрофессионализма». Иббу записала видеообращение к Тиму, в котором рассказала, что родилась в небогатой семье и выросла за городом. Кроме того, по её словам, в Алжире нет ни одного тренера международного уровня, спонсоров и даже качественных кортов. Спортсменка добавила, что у самого Тима никто не просил денег, поскольку карьера теннисистов зависит не только от этого.

В поддержку Иббу высказались американка Винус Уильямс и австралиец Ник Кирьос. Американка назвала алжирку своей героиней, за что удостоилась слов благодарности. А Кирьос заявил об уважении к поступку Иббу.

Другая теннисистка — бывшая четвёртая ракетка мира Елена Докич — разместила коллаж с двумя фотографиями в Instagram, показав своё преображение и рассказав о проблемах на пути к идеальной фигуре. За полтора года 37-летняя спортсменка похудела на 53 кг. Докич призналась, что это был трудный путь, на котором были и голодания, и тренировки, и срывы. По её словам, прежде всего речь в этом вопросе идёт о ментальной битве с самим собой, и уже потом — о физических нагрузках и лишениях. Теннисистка призвала подписчиков во что бы то ни стало двигаться вперёд, оставаться психологически сильными и стремиться быть лучшей версией себя.

Устюгов обиделся на журналистов

Двукратного чемпиона мира по лыжным гонкам Сергея Устюгова вывела из себя оплошность телевизионщиков. Журналисты перепутали его с однофамильцем — биатлонистом Евгением Устюговым. Как подчеркнул лыжник, такое произошло не в первый раз.

«Люди, работающие в СМИ, как вы не можете отличить биатлон от лыжных гонок? А редактору программы большой привет, жду извинений», — написал Сергей Устюгов в Instagram.

К своим словам он добавил видео сюжета про Евгения Устюгова с использованием записи лыжных состязаний. В комментарии к посту пришёл телекомментатор Дмитрий Губерниев, написавший, что биатлон — гораздо более популярный вид спорта, чем лыжные гонки.

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», — отреагировал Сергей Устюгов.

Один из подписчиков рекомендовал лыжнику потребовать от журналистов денежную компенсацию, на что Устюгов не то в шутку, не то всерьёз ответил, что начинает поиск адвокатов.