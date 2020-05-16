Александр Емельяненко создал YouTube-канал вместе с бывшим сокамерником

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Российский боец ММА Александр Емельяненко объявил о создании YouTube-канала.
Александр Емельяненко создал YouTube-канал вместе с бывшим сокамерником
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Он получил название «Здрасьте, здрасьте, люди добрые». Как уточняется в аннотации, вести канал Емельяненко будет помогать его друг Виктор Мещенков. Мужчины познакомились во время отбытия наказания в Бутырской тюрьме.

«Жизнь, работа, путешествия, спорт и отдых самого обсуждаемого бойца смешанных единоборств страны Александра Емельяненко, за которым многие следят, которого обсуждают, осуждают и поддерживают, но равнодушными не остаются», — сообщается также в описании канала.

На момент создания этой новости на канал «Здрасьте, здрасьте, люди добрые» подписались 2,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Фёдора Емельяненко сомневается в возвращении Макгрегора в лёгкий вес.

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