Александр Емельяненко создал YouTube-канал вместе с бывшим сокамерником

Российский боец ММА Александр Емельяненко объявил о создании YouTube-канала.

Он получил название «Здрасьте, здрасьте, люди добрые». Как уточняется в аннотации, вести канал Емельяненко будет помогать его друг Виктор Мещенков. Мужчины познакомились во время отбытия наказания в Бутырской тюрьме.

«Жизнь, работа, путешествия, спорт и отдых самого обсуждаемого бойца смешанных единоборств страны Александра Емельяненко, за которым многие следят, которого обсуждают, осуждают и поддерживают, но равнодушными не остаются», — сообщается также в описании канала.

На момент создания этой новости на канал «Здрасьте, здрасьте, люди добрые» подписались 2,6 тыс. человек.

Ранее сообщалось, что бывший соперник Фёдора Емельяненко сомневается в возвращении Макгрегора в лёгкий вес.