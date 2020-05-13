Клишина призналась, что в США ей предлагали работу в эскорт-услугах

Серебряный призёр чемпионата мира по прыжкам в длину Дарья Клишина призналась, чо в США ей предлагали работу в сфере эскорт-услуг.

Как сообщает Sports.ru, спортсменка подтвердила, что ей предлагали поработать эскортницей.

«В Америке, причём несколько месяцев назад. Максимум полгода прошло. Я такого не ожидала. Незнакомый мужчина просто написал в Direct Instagram. Я никого не посылаю, но сразу же жёстко ответила: «Извините, но данное предложение меня не интересует». Так он начал: «Нет, вы подождите, не отказывайтесь так сразу, вы же не знаете, на каких условиях. Такая-то сумма». — «Нет, всё, до свидания», — заявила Клишина.

По её словам, за подобную работу ей предлагали зарплату в размере $200 тыс. в месяц.

Клишина является серебряной медалисткой чемпионата мира, двукратной чемпионкой Европы по прыжкам в длину в помещении.

Ранее Клишина рассказала, планирует ли она возвращаться в Россию из США, где проживает в настоящий момент.