Клишина не намерена возвращаться в Россию из США

Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, планирует ли она возвращаться в Россию из США, где проживает в настоящий момент.

«На данный момент не планирую возвращаться в Россию, так как вся моя жизнь сейчас находится здесь, в Атланте живёт мой тренер. В ближайшие годы буду жить в США, а по завершении карьеры буду думать», — рассказала Клишина в Instagram.

При этом легкоатлетка подчеркнула, что в каждой стране есть свои плюсы и минусы.

«Моя жизнь сложилась так, что в 2013 году я переехала в Штаты, о чём не жалею. Что-то мне в их культуре нравится, что-то нет. В целом ничего против не имею. Но я выступала и буду выступать за Россию», — добавила она.

Ранее легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что не намерен менять место жительства.