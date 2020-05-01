Клишина не намерена возвращаться в Россию из США

Короткая ссылка
Российская прыгунья в длину Дарья Клишина рассказала, планирует ли она возвращаться в Россию из США, где проживает в настоящий момент.
Клишина не намерена возвращаться в Россию из США
  • РИА Новости

«На данный момент не планирую возвращаться в Россию, так как вся моя жизнь сейчас находится здесь, в Атланте живёт мой тренер. В ближайшие годы буду жить в США, а по завершении карьеры буду думать», — рассказала Клишина в Instagram.

При этом легкоатлетка подчеркнула, что в каждой стране есть свои плюсы и минусы.

«Моя жизнь сложилась так, что в 2013 году я переехала в Штаты, о чём не жалею. Что-то мне в их культуре нравится, что-то нет. В целом ничего против не имею. Но я выступала и буду выступать за Россию», — добавила она.

Ранее легкоатлет Сергей Шубенков заявил, что не намерен менять место жительства.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить