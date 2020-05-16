Сергей Устюгов — Губерниеву: ваши коллеги лыжника от биатлониста отличить не могут

Российский лыжник Сергей Устюгов ответил на слова комментатора Дмитрия Губерниева по поводу популярности лыжных гонок.

Устюгов опубликовал в своём Instagram пост, в котором раскритиковал один из телеканалов, в эфире которого его перепутали с обвиняемым в применении допинга биатлонистом Евгением Устюговым.

Губерниев ответил ему в комментариях, что биатлон является гораздо более популярным видом спорта, чем лыжные гонки.

«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», — отреагировал Сергей Устюгов.

Ранее Сергей Устюгов рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Большуновым.