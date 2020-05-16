Сергей Устюгов — Губерниеву: ваши коллеги лыжника от биатлониста отличить не могут
- РИА Новости
Устюгов опубликовал в своём Instagram пост, в котором раскритиковал один из телеканалов, в эфире которого его перепутали с обвиняемым в применении допинга биатлонистом Евгением Устюговым.
Губерниев ответил ему в комментариях, что биатлон является гораздо более популярным видом спорта, чем лыжные гонки.
«Настолько популярный, что лыжника от биатлониста ваши коллеги отличить не могут», — отреагировал Сергей Устюгов.
Ранее Сергей Устюгов рассказал о своих взаимоотношениях с Александром Большуновым.