Бриггс заявил, что договорился с Тайсоном о проведении поединка

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Бывшие чемпионы мира по боксу в тяжёлом весе Шеннон Бриггс и Майк Тайсон договорились о проведении поединка.
Бриггс заявил, что договорился с Тайсоном о проведении поединка
  • Reuters

«Я недавно разговаривал с Майком — всё идёт к тому, что мы проведём официальный бой. Мы с Тайсоном собираемся надеть перчатки, мы будем биться», — приводит слова Бриггса Daily Mail.

53-летний Тайсон провёл свой последний поединок на профессиональном ринге летом 2005 года. В общей сложности он провёл 58 боёв, в которых одержал 50 побед (44 — нокаутом) и потерпел шесть поражений. Ещё два поединка были признаны несостоявшимися.

В активе 48-летнего Бриггса, не выходившего на ринг с 2016 года, 60 побед (53 — нокаутом), шесть поражений и одна ничья в 68 боях, один из которых был признан несостоявшимся.

Ранее Холифилд заявил о желании провести третий бой с Тайсоном.

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