Самый тяжёлый бой в истории: стронгмены Бьёрнссон и Холл проведут боксёрский поединок в сентябре 2021 года

Исландский стронгмен и актёр из «Игры престолов» Хафтор Бьёрнссон вызвал на поединок британца Эдди Холла после того, как побил его мировой рекорд в становой тяге. Встреча двух силачей на ринге по правилам бокса должна состояться в сентябре 2021 года в Лас-Вегасе. Суммарный вес обоих спортсменов может составить около 400 кг.

Любителей бокса ждёт новый захватывающий поединок, который вправе претендовать на звание спортивного события года. Исландский стронгмен Хафтор Бьёрнссон, известный по роли Горы в сериале «Игра престолов», вызвал на бой британского силача Эдди Холла, мировой рекорд которого в становой тяге он недавно побил. Оба спортсмена подтвердили, что готовы выяснить отношения друг с другом на ринге.

«Официально: в сентябре 2021-го в Лас-Вегасе, штат Невада, Гора сойдётся со Зверем. Предстоящие полтора года моей карьеры будут посвящены только этому бою. С нетерпением жду момента, когда моя семья займёт место у ринга и увидит меня в действии. Я доберусь до тебя, Эдди Холл», — написал Бьёрнссон в своём Instagram, выложив афишу поединка.

В своих соцсетях бой анонсировал и Холл. Организатором боксёрского вечера выступит промоутерская компания Core Sports, которая также проводит соревнования по смешанным единоборствам и силовому атлетизму.

Встреча Бьёрнссона и Холла раскручивается как самый «тяжёлый» боксёрский бой в истории, и это звучит правдоподобно. Исландский спортсмен весит около 205 кг, а его будущий соперник из Великобритании — 186 кг. Прежде самым тяжёлым боксёром в истории считался россиянин Николай Валуев, который перед своим поединком с Аларимом Уйсалом показал на взвешивании 158 кг. При этом Бьёрнссон и Холл составят и одну из самых высоких пар в боксе — их рост составляет 206 и 190 см соответственно.

Бьёрнссон вызвал Холла на поединок вскоре после того, как побил рекорд британца в становой тяге. Исландский спортсмен сумел поднять над землёй 501 кг, улучшив прежнее достижение на 1 кг.

«Мне только что предложили контракт на семизначную сумму, это самый грандиозный контракт в моей жизни. Я его уже подписал. Эдди Холл что-то там мелет своим языком уже две недели, и я знаю, что ему предложили такую же сделку. Эдди, я только что побил твой рекорд. И теперь готов побить на ринге тебя самого. Пора подкрепить твои громкие слова кулаками и подписать соглашение. Я готов. А готов ли ты, Эдди?» — сказал Бьёрнссон.

Ещё до того, как исландский силач побил рекорд, Холл утверждал, что не признает это достижение, так как Бьёрнссон намеревался покорить вес без соблюдения ряда условий, в собственном тренажёрном зале, а не во время официальных соревнований. Но на боксёрский поединок Холл согласился не по этой причине, а из-за давнего конфликта, произошедшего три года назад на турнире «Самый сильный человек планеты», когда Холл одержал победу над Бьёрнссоном. Исландец отмечал, что ему ошибочно не зачли одно из повторений.

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«Я этот контракт подпишу, с уверенностью 1000% заявляю. И ты знаешь, почему я это сделаю. Дело не в деньгах, не в нашей истории со становой тягой и не в чём-либо ином из той же серии. Дело в том, что на «Самом сильном человеке планеты» 2017 года ты назвал меня жуликом. Я не могу перестать думать об этом, не могу об этом забыть. Люди, может, и забыли, но ты до сих пор не попросил прощения. Ты считаешь, что в том году должен был победить ты, и это несмотря на все мои награды. Ещё и других в этом убеждаешь. На твой рост 2 м 6 см, на то, что ты настоящий гигант, мне наплевать. Я буду тренироваться с максимальным упорством и сделаю всё, что в моих силах, чтобы выйти на ринг и оторвать тебе башку к чёртовой матери. В общем, давай, Тор, тренируйся. Увидимся на ринге», — ответил Холл.

Оба спортсмена ещё никогда не дрались на ринге и предпочитали демонстрировать свою мощь на соревнованиях по силовым видам спорта. Холл после завоевания титула «Самый сильный человек планеты» в 2017 году отошёл от соревнований, опасаясь за своё здоровье, но намерен заново набрать форму ради боксёрского поединка. Бьёрнссон же является действующим стронгменом, у которого за плечами не один мировой рекорд и множество побед на турнирах по силовому атлетизму.

Когда о поединке было объявлено официально, болельщики пришли в восторг. Этот бой может войти в историю так же, как встреча Флойда Мейвезера и Конора Макгрегора, с которым Бьёрнссон как-то проводил дружеский спарринг.

При этом они станут не первыми стронгменами, решившими попробовать свои силы на ринге. В ноябре 2019 года их коллега Михаил Кокляев провёл боксёрский поединок с бойцом ММА Александром Емельяненко, но потерпел поражение уже в первом раунде. Бьёрнссону и Холлу придётся постараться, чтобы не разочаровать болельщиков, но у них впереди ещё почти полтора года на подготовку, которая должна пройти с упором на занятия боксом и работу над выносливостью.