СМИ: Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен

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Пункт в контракте форварда «Барселоны» Лионеля Месси о возможном бесплатном уходе из испанского футбольного клуба больше не действителен.
СМИ: Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен
  • © Panoramic/Keystone Press Agency
  • globallookpress.com

Как сообщает ESPN, в соглашении игрока был прописан пункт, по которому он имел право покинуть клуб на правах свободного агента в летнее межсезонье, но срок активации данной опции истёк в конце мая.

Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 718 матчей, забил 627 мячей и отдал 261 результативную передачу. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.

Ранее Месси выразил уверенность, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним.

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