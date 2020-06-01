СМИ: Пункт в контракте Месси о бесплатном уходе из «Барселоны» больше не действителен
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Как сообщает ESPN, в соглашении игрока был прописан пункт, по которому он имел право покинуть клуб на правах свободного агента в летнее межсезонье, но срок активации данной опции истёк в конце мая.
Аргентинец является воспитанником «Барселоны» и выступает за основную команду с 2004 года. За это время Месси провёл за клуб 718 матчей, забил 627 мячей и отдал 261 результативную передачу. Его нынешний контракт истекает летом 2021 года.
Ранее Месси выразил уверенность, что после пандемии коронавируса футбол не будет прежним.