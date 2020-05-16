Сравнение Яньковой с Леди Гага, обращение Зинченко к вирусу и имидж Подчуфаровой: что делают спортсмены на самоизоляции

Биатлонистка Ольга Подчуфарова пожаловалась, что уже четыре раза пыталась покрасить волосы, но так и не добилась желаемого результата. Боец ММА Анастасия Янькова в шутку сравнила себя с Леди Гага из-за длины ногтей. Теннисистка Даяна Ястремская записала песню, а 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова призналась, что готова нанять самолёт и полететь в Лондон, чтобы потрогать газон на кортах «Уимблдона». Футболисты сборной России назвали свои любимые мотивирующие фильмы. Чем ещё занимаются спортсмены на самоизоляции — в материале RT.

Рекорд Миранчука и обращение Зинченко

Спорт, как и остальные сферы жизни, постепенно возвращается в прежнее русло. Разумеется, столь длительная пауза не могла не сказаться на атлетах. Защитник баскетбольного «Реала» и сборной Испании Серхио Юль поиронизировал над своей формой после двухмесячного перерыва. Он попытался выполнить трёхочковый бросок, однако мяч перелетел высоко над корзиной.

А вот его коллега по амплуа из Национальной баскетбольной лиги (НБА) Кайри Ирвинг выглядит гораздо лучше. На тренировке он продемонстрировал отличную координацию и умение удержать мяч, даже находясь в не самом удобном положении. Защитник «Бруклин Нетс» выполнил упражнение на дриблинг, стоя на корточках на двух мячах.

Стоит отметить, что пока о возобновлении североамериканских лиг речи не идёт, однако спортсмены не теряют надежды всё же завершить начатые чемпионаты. Так, капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин предположил, что сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ) может возобновиться после паузы в июле или августе. Он отметил, что пока не представляет, как именно это произойдёт, однако заверил, что все игроки поддерживают форму и готовы выйти на лёд.

Подтверждением его слов стало видео, которым поделилась Анастасия Шубская. Она показала, как супруг тренируется на живописном берегу реки. Кроме того, Овечкин запустил челлендж, в рамках которого необходимо на скорость выполнить упражнение, имитирующее проход хоккеиста с клюшкой. Его результат составил 91 повтор за 45 секунд. Вскоре новый рекорд поставил полузащитник «Локомотива» Антон Миранчук.

Накануне стало известно, что Российская премьер-лига возобновится 21 июня. Пока до первых матчей после перерыва остаётся больше месяца, в сборной России предложили болельщикам скоротать время за просмотром фильмов. Так, Ильзат Ахметов порекомендовал обратить внимание на «Гол», Николай Кормиличенко — на «Левшу», Георгий Джикия посоветовал «Рокки», Антон Миранчук — «Семь жизней», а Артём Дзюба — «Храброе сердце».

«Если посмотреть эти фильмы, можно отжиматься без остановки неделю. Мотивация от сборной России», — говорится в сообщении пресс-службы национальной команды.

Интересный способ «борьбы» с коронавирусом придумал украинский защитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко. Он вышел на улицу и обратился к болезни.

«Вирус, просто оставь нас в покое и дай всем наслаждаться нашей прекрасной игрой», — написал Зинченко в Instagram.

О возобновлении теннисного сезона пока говорить не приходится, что расстраивает не только действующих спортсменов, которые всё чаще предполагают, что нынешний сезон для них потерян, но и легенд прошлого. 18-кратная победительница турниров Большого шлема Мартина Навратилова рассказала о значимости «Уимблдона», отменённого из-за пандемии.

«Я приезжала на «Уимблдон» с 16 лет и с тех пор не пропустила ни одного сезона. Первый раз мы остались без него, и мне очень хочется сесть на самолёт и просто потрогать газон», — приводит слова Навратиловой Laureus.

Фотосессия Цибулковой и бургер Овечкина

Многим спортсменам оставаться в оптимальной форме помогают домашние питомцы. Так, напарником хоккеиста «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина стала собака по кличке Рыжий. Пока хозяин с клюшкой в руках отрабатывал упражнение на обводку, пёс старательно пытался перехватить мяч. Неизвестно, кто вышел победителем из этого противостояния, однако оба показали отличную реакцию и упорство.

Riziy’s been putting in work. 😂 pic.twitter.com/GwWutnVw5c — New York Rangers (@NYRangers) May 13, 2020

Тем временем девушка Панарина, дочь экс-наставника сборной России Олега Знарка Алиса, похвасталась кольцом на безымянном пальце. Пара встречается больше четырёх лет, однако неизвестно, идёт ли речь о помолвке.

А вот словацкая теннисистка Доминика Цибулкова уже давно счастлива в семейной жизни. Вскоре после того, как она объявила о завершении профессиональной карьеры в декабре прошлого года, стало известно, что они с супругом, пловцом Михалом Наварой, ожидают первенца. А на днях экс-спортсменка снялась в достаточно откровенной фотосессии для модного журнала Grade.

Нападающий «Краснодара» Ари принял участие в популярном парном челлендже. Его участникам предлагается изобразить наездника и лошадь, причём в роли последней чаще всего выступают девушки с длинными волосами. Футболист снял короткий ролик, на котором «едет» на своей дочери Ариане, подгоняя её проводом от зарядного устройства.

В перерывах между тренировками Овечкин также проводит время с семьёй и, в частности, знакомит сына Сергея с дикой природой. Так, он показал мальчику дельфина, подплывшего к их дому. Кроме того, хоккеист занялся кулинарией и приготовил бургер в прямом эфире Instagram.

Смена имиджа Подчуфаровой и самоирония Яньковой

Российская биатлонистка Ольга Подчуфарова, с иронией рассказывающая о своих буднях, старается скрасить самоизоляцию сменой имиджа. Однако, по её словам, пока успеха в этом деле добиться не удалось.

«Дорогой Карл. За период самоизоляции я покрасилась уже четыре раза. Моё терпение лопнуло. Нет. Не так… Ка-а-арл! Я покрасилась уже четыре раза, и я всё ещё не блондинка. Из раза в раз я становлюсь всё более рыжей. Теперь я думаю, свалить мне все проблемы на изоляцию или на краску?!» — задалась вопросом Подчуфарова.

Некоторое время назад она запустила «бесполезную эстафету» в противовес многим известным девушкам, призывающим продолжать краситься, делать причёски и наряжаться даже на самоизоляции. Подчуфарова заявила, что комфортно чувствует себя в халате, и призвала не терять расположения духа.

А шестикратная чемпионка мира по плаванию Юлия Ефимова явно не испытывает проблем с причёсками. Она показала фотографию, на которой на её голове красуется пышный начёс. По её словам, на создание парикмахерского шедевра её вдохновил фильм, название которого она не указала.

На издержки карантина пожаловалась и боец смешанных единоборств Анастасия Янькова. В отсутствие полноценных тренировок у спортсменки нет необходимости стричь коротко ногти, поэтому сейчас она находится в «стадии Леди Гага».

«Дома нет даже мешка… Ну если только принести кого-то, желающего быть избитым, с улицы. Короче, если в ближайшее время ситуация не изменится и залы не откроют, я стану похожа на того дедулю с метровыми ногтями из передачи про странных рекордсменов мира», — пошутила Янькова.

А теннисистка Даяна Ястремская открылась поклонникам с неожиданной стороны. Она записала свою первую песню и поделилась ей в Instagram. Вместе с видео украинка опубликовала мотивирующее сообщение, в котором призвала раскрывать свои таланты.

«Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! Мечтайте и верьте в свои силы. Благодарю всех причастных за поддержку и профессионализм», — написала Ястремская.