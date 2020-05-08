Погребняк с поросёнком, Исинбаева с тачкой и Панарин с валиком: как спортсмены развлекаются на самоизоляции

Нападающий «Урала» Павел Погребняк побывал с семьёй на ферме, а его супруга Мария разыграла подписчиков, показав фотографию с пляжа. Гимнастка Александра Солдатова провела тренировку с котом, а нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин заменил тренажёры малярным валиком. Камерунский боец ММА Ален Нгалани повторил знаменитый шпагат Жан-Клода ван Дамма. Чем ещё занимаются спортсмены на самоизоляции — в материале RT.

Тренировки и семейные игры

Власти ряда стран начинают ослаблять карантинные и ограничительные меры, введённые в связи с пандемией коронавируса, а это означает, что некоторые спортсмены постепенно возвращаются к привычному графику. Те же, кому повезло меньше, продолжают коротать время в четырёх стенах.

Как известно, ремонт отнимает не меньше сил, чем полноценные тренировки. Это принял во внимание нападающий «Рейнджерс» Артемий Панарин, чтобы поддержать форму. Он предложил вариант занятий, для которых не нужно ничего, кроме малярного валика и стены.

«Делаем бросок. Закручиваешь при этом валик, чтобы он не останавливался», — объяснил Панарин.

Более традиционных тренировочных методик придерживается гимнастка Александра Солдатова. Пока она выполняла упражнения на растяжку, к ней присоединился кот Синабон. Он также не отстал от хозяйки и продемонстрировал идеальную гибкость.

Пожалуй, один из самых эффектных трюков за последнее время исполнил боец ММА Ален Нгалани. 44-летний тяжеловес выполнил знаменитый шпагат Жан-Клода ван Дамма, ставший его визитной карточкой. Камерунец расположился между двумя стульями, при этом держа в руках миску с ягодами.

«Уверенность — самое главное. Просто ем клубнику на стиле (убедившись, что калории сожжены)», — написал Нгалани.

Легкоатлет Илья Иванюк продолжает свои занятия на природе. Если раньше в качестве штанги он использовал бревно, то сейчас соорудил в поле импровизированную перекладину. Однако простого выполнения прыжков ему оказалось недостаточно, и во время одной из попыток он перелетел через супругу Анжелу. По его словам, совместные тренировки принесли плоды, и в одной из других попыток его результат на импровизированном снаряде составил 196 см.

Членов семьи привлекает к домашним занятиям не только Иванюк, но и многие другие спортсмены. Так, нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук устроил совместную тренировку с супругой Николь, дочерьми и сыновьями. При этом родители делали приседания с младшими детьми на плечах, в то время как старшие тренировались с собаками на руках.

Гимнаст Артур Далалоян неоднократно признавался, что его дочь Николь должна пойти по его стопам. На сей раз он решил перейти от слов к делу и начал готовить восьмимесячную девочку к профессиональной карьере, о чём сообщил на своей странице в Instagram. Спортсмен несколько раз подбросил её, на лету переворачивая на 180°. Судя по радостному выражению лица ребёнка, ей упражнение пришлось по душе.

В свою очередь, нападающий «Барселоны» Антуан Гризманн сам выступил в роли спортивного снаряда. На семейных посиделках его девушка Эрика Чоперена и её знакомая устроили настольный баскетбольный матч. Они бросали небольшие мячики в корзину, находящуюся на голове футболиста.

Домашние хлопоты и дачные работы

Благодаря самоизоляции спортсмены стали ближе к своим болельщикам не только потому, что начали активно взаимодействовать с ними через социальные сети, но и из-за того, что показали себя обычными людьми, выполняющими домашние обязанности. Так, защитник «Тампа-Бэй» Михаил Сергачёв отправился на рыбалку на водном мотоцикле и вернулся домой с уловом.

Нападающий «Урала» Павел Погребняк вместе с женой Марией побывал на ферме. Девушка осталась довольна общением с её обитателями, каждого из которых она постаралась не обделить лаской.

Марии не занимать чувства юмора, в чём уже успели убедиться её подписчики в Instagram. Она опубликовала фотографию, на которой загорает на белоснежном песке. Жена футболиста призналась, что «отрыла эксклюзивный рейс до белого песка», так как не могла остаться дома в майские праздники. Некоторые пользователи социальной сети были разгневаны таким безответственным поведением, а кто-то, напротив, пожелал ей удачного отдыха.

Однако вскоре Погребняк показала, как собственными руками создала «пляж» на загородном участке.

Кому-то домашние заботы в тягость, а кто-то, как двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева, ими наслаждается. Бывшая легкоатлетка продемонстрировала, что не теряет времени на самоизоляции.

«Косить газон мне не доверяют, зато отвезти скошенную траву в поле — пожалуйста... Ну, я не против переключиться с цифрового мира на реальный, одно удовольствие!» — призналась Исинбаева.

Весна — самое время для работы в огороде, чем и занимается ещё одна титулованная российская спортсменка — Светлана Хоркина. Она продолжает облагораживать свой загородный участок. После работ в теплице и посадки деревьев экс-гимнастка занялась кустами малины.

«Ну вот и до малины добралась, а то совсем заросла. Как я прямо. Скоро освою профессию парикмахера», — пошутила Хоркина.

Преобразования и фокусы

Действительно, сохранить привлекательный внешний вид в условиях карантина — не самая простая задача, и в попытках сделать это самостоятельно можно потерпеть неудачу. Гимнаст Никита Нагорный решил сменить имидж и сбрил виски, оставив большую часть волос нетронутыми. Его супруга Дарья Спиридонова старания не оценила: «Ты что, в динозавра превратился? Жесть». Чтобы восстановить справедливость, спортсмен обратился к подписчикам с просьбой оценить новую причёску.

Чтобы избежать подобных промахов, Нагорному сразу стоило обратиться к своей второй половине, как это сделал защитник «Ювентуса» Маттейс де Лигт. Преобразиться ему помогла девушка Аннеке Моленар, сбрившая его густую шевелюру. При этом «клиент» оказался не очень благодарным и во время процедуры постоянно комментировал процесс и даже высказывал недовольство.

С причёской защитника «Сан-Паулу» Дани Алвеса сложно придумать что-то нетипичное, поэтому он решил отличиться иным способом, создав необычный головной убор из связки бананов. Футболист напомнил о курьёзном случае, произошедшем на выставке Art Basel в конце 2019 года. Тогда художник Мауриццио Каттелан приклеил фрукт к стене и выставил его в качестве экспоната. Его варианты были проданы за $120 тыс. каждый, что вызвало недоумение у многих любителей искусства.

В свою очередь, Алвес попросил оценить стоимость его головного убора.

Продолжает радовать своими пародиями на обложки известных музыкальных альбомов и старший тренер юношеской сборной России по футболу Александр Кержаков. Сначала он и члены его семьи сели вокруг тарелки с гречкой, изобразив карантинную версию Presence британской рок-группы Led Zeppelin, а затем сделали портрет с пакетами из продуктовых магазинов, в котором легко угадывался снимок американских панков Ramones на одноимённом альбоме.

Некоторые спортсмены на самоизоляции зарекомендовали себя как отличные фокусники. Так, защитник лондонского «Арсенала» Давид Луис исполнил фокус с картами. Сначала он показал колоду на камеру, а затем достал её изо рта.

Игрок обороны тульского «Арсенала» Максим Беляев потренировал своё мастерство на собаке по кличке Винт. Он повторил трюк, ставший популярным некоторое время назад, когда хозяин встаёт перед питомцем в дверной проём, подбрасывает одеяло и «исчезает» за ним. Розыгрыш футболиста удался, однако пёс его явно не оценил.

«Боимся, что после этого Винт нам больше не поверит. Прости дураков, Винчик», — сказал Беляев.