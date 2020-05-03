Панарин показал тренировку с валиком и стеной
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Хоккеист опубликовал в своём Instagram ролик, на котором тренируется с валиком и стеной.
«Поскольку на карантине льда нет, тренируемся с валиком и стеной, больше нам ничего не нужно. Делаем бросок. Закручиваешь при этом валик, чтобы он не останавливался», — сказал Панарин.
Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.
Ранее Панарин выразил мнение, что во время карантина людям может быть сложно сосуществовать друг с другом на протяжении долгого времени.