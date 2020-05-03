Панарин показал тренировку с валиком и стеной

Российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал видео своей тренировки в домашних условиях.

Хоккеист опубликовал в своём Instagram ролик, на котором тренируется с валиком и стеной.

«Поскольку на карантине льда нет, тренируемся с валиком и стеной, больше нам ничего не нужно. Делаем бросок. Закручиваешь при этом валик, чтобы он не останавливался», — сказал Панарин.

Регулярный чемпионат НХЛ был приостановлен 12 марта в связи с пандемией коронавирусной инфекции.

Ранее Панарин выразил мнение, что во время карантина людям может быть сложно сосуществовать друг с другом на протяжении долгого времени.