Панарин: после двух месяцев на самоизоляции с женой и детьми могут появиться психологические проблемы

Короткая ссылка
Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил мнение, что во время карантина людям может быть сложно сосуществовать друг с другом на протяжении долгого времени.
Панарин: после двух месяцев на самоизоляции с женой и детьми могут появиться психологические проблемы
  • Reuters

«Представляю, как сложно тем, у кого квартира два на два и там пять человек живёт. Могут быть психологические проблемы, когда ты два месяца сидишь в замкнутом помещении с женой и детьми. С ума так сойти можно», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

При этом хоккеист отметил, что он в данной ситуации обладает некоторыми преимуществами, ведь может сесть на улице и «попить чайку». 

Также Панарин рассказал, что в свободное время старается читать книги. 

В нынешнем сезоне Панарин набрал 95 (32 + 63) очков в 69 матчах в составе «Рейнджерс» и делит третье место в гонке бомбардиров с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком. 

Ранее Панарин выразил мнение, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить