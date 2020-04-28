Панарин: после двух месяцев на самоизоляции с женой и детьми могут появиться психологические проблемы

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин выразил мнение, что во время карантина людям может быть сложно сосуществовать друг с другом на протяжении долгого времени.

«Представляю, как сложно тем, у кого квартира два на два и там пять человек живёт. Могут быть психологические проблемы, когда ты два месяца сидишь в замкнутом помещении с женой и детьми. С ума так сойти можно», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

При этом хоккеист отметил, что он в данной ситуации обладает некоторыми преимуществами, ведь может сесть на улице и «попить чайку».

Также Панарин рассказал, что в свободное время старается читать книги.

В нынешнем сезоне Панарин набрал 95 (32 + 63) очков в 69 матчах в составе «Рейнджерс» и делит третье место в гонке бомбардиров с форвардом «Бостона» Давидом Пастрняком.

Ранее Панарин выразил мнение, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса.