Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса
- Reuters
«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы. Кто-то даже не понимает, что потеряет работу», — цитирует Панарина «Матч ТВ».
По словам спортсмена, поначалу многие люди не придавали значения коронавирусу и введённому из-за него карантину, думая, что в компании им предоставили отпуск.
«А в итоге они будут сокращены. Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю», — выразил мнение Панарин.
Ранее финский голкипер клуба «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен назвал Панарина одним из лучших игроков мира на данный момент.