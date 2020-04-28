Панарин считает, что многие люди потеряют работу из-за коронавируса

Нападающий команды Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин считает, что многие люди рискуют остаться без работы из-за пандемии коронавируса.

«Конечно, я не экономист и дельные советы вряд ли могу дать. Но мне больше жалко людей. Многие останутся без работы. Кто-то даже не понимает, что потеряет работу», — цитирует Панарина «Матч ТВ».

По словам спортсмена, поначалу многие люди не придавали значения коронавирусу и введённому из-за него карантину, думая, что в компании им предоставили отпуск.

«А в итоге они будут сокращены. Если карантин и дальше будет продлеваться, как людям жить? Я вообще не представляю», — выразил мнение Панарин.

Ранее финский голкипер клуба «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен назвал Панарина одним из лучших игроков мира на данный момент.