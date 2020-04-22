Вратарь «Эдмонтона» считает Панарина одним из лучших хоккеистов мира на данный момент

Финский голкипер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Эдмонтон Ойлерз» Микко Коскинен назвал российского форварда «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемия Панарина одним из лучших игроков мира на данный момент.

«В России много отличных игроков, но в качестве лучшего я выберу Панарина. Против него играть всегда сложно. В последней игре против моего «Эдмонтона» он набрал четыре очка, что тут ещё скажешь? Сейчас он точно один из лучших игроков в НХЛ, да и во всём мире. Шикарный нападающий и отличный парень!» — цитирует Коскинена РИА Новости.

Коскинен, который раньше выступал вместе с Панариным за петербургский СКА, также отметил, что уже в российском клубе у нападающего были видны задатки игрока высочайшего уровня.

В текущем сезоне Панарин провёл 69 матчей, в которых набрал 95 очков (32 + 63).

Ранее Евгений Малкин назвал Панарина лучшим российским хоккеистом в НХЛ.