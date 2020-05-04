Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии

Короткая ссылка
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.
Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии
  • РИА Новости

«Пока мне на жизнь хватает. До ноябрьских точно дотяну. Все мы испытываем грандиозные трудности. Мне как и всем на «Матч ТВ» понизили зарплату. Насколько снизилась? Процентов на двадцать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что спокойно встретил новость о понижении зарплаты и вспомнил, как до последнего не хотели идти на её снижение футболисты «Локомотива».

Ранее Губерниев пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 премьер-министру России Михаилу Мишустину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем Youtube
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить