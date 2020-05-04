Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев рассказал о снижении своей зарплаты из-за пандемии коронавируса.

«Пока мне на жизнь хватает. До ноябрьских точно дотяну. Все мы испытываем грандиозные трудности. Мне как и всем на «Матч ТВ» понизили зарплату. Насколько снизилась? Процентов на двадцать», — цитирует Губерниева «Спорт-Экспресс».

Он также отметил, что спокойно встретил новость о понижении зарплаты и вспомнил, как до последнего не хотели идти на её снижение футболисты «Локомотива».

Ранее Губерниев пожелал выздоровления заразившемуся COVID-19 премьер-министру России Михаилу Мишустину.