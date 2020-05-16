Овечкин предположил, когда возобновится сезон НХЛ

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Российский форвард и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин поделился мнением, когда может возобновиться сезон Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Овечкин предположил, когда возобновится сезон НХЛ
  • Reuters

«Думаю, НХЛ возобновится в июле-августе, но сейчас трудно сказать наверняка. В последних новостях говорилось, что лига хочет сделать турнир для 24 команд. Трудно предсказать. Мы верим, что всё возобновится, и продолжаем тренироваться», — сказал Овечкин в совместном эфире в Instagram с рэпером Тимати.

Регулярный чемпионат НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Недавно в СМИ появилась информация, что сезон может возобновиться сразу в формате плей-офф с 24 командами.

Ранее Овечкин оценил свои шансы побить снайперский рекорд легендарного Уэйна Гретцки.

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