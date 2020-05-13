День рождения с ракетками, шашлык по схеме 4—4—2 и растяжка-розыгрыш: как развлекаются спортсмены на карантине

Российская теннисистка Дарья Касаткина отметила своё 23-летие в окружении ракеток. Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич применил свои тренерские навыки при жарке шашлыка, а нападающий Килиан Мбаппе устроил «церемонию награждения» Лиги чемпионов на своей кухне. Боксёр Амир Хан неудачно разыграл пятилетнюю дочь, а синхронистки сборной России запустили челлендж для домашних животных. Чем занимаются спортсмены на самоизоляции — в материале RT.

Тренировки Эриксена на парковке и боксёрские навыки Квята

В январе нынешнего года Кристиан Эриксен перешёл в миланский «Интер» из «Тоттенхэма», однако вскоре в Италии началась эпидемия коронавируса и все спортивные соревнования были приостановлены. Футболист даже не успел найти себе жильё до введения карантина и был вынужден поселиться на базе команды вместе с другими сотрудниками клуба. По словам датчанина, он хотел на время остановиться у одноклубников Эшли Янга или Ромелу Лукаку, однако затем отбросил эту идею.

Теперь ему приходится тренироваться на подземной парковке, длина которой составляет 35 м. Разумеется, полноценными занятиями это не назовёшь.

«Я не прикасался к мячу уже семь недель. Пока что в моей жизни это самый долгий период без футбола, и мне его действительно начинает не хватать», — приводит слова Эриксена The Sun.

Российским коллегам Эриксена Павлу Мамаеву и Денису Глушакову повезло гораздо больше. Полузащитник «Ростова» отчеканил мячом во дворе своего дома, а футболист «Ахмата» выполнил аналогичное упражнение на своём загородном участке. При этом в процессе у него слетела кроссовка.

А полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов и вовсе имеет возможность тренироваться в компании. Он демонстрировал навыки владения мячом, когда к нему присоединилась его собака. Правда, в какой-то момент питомец перехитрил хозяина и перехватил снаряд, затем схватил его в зубы и убежал.

Российский пилот «Формулы-1» Даниил Квят свободное время посвящает одному из своих хобби — боксу. Видео с занятий он нередко делится в социальных сетях. Тренер бойца UFC Александра Волкова Тарас Кияшко высоко оценил способности пилота. По словам специалиста, даже по небольшим фрагментам видна хорошая подготовка гонщика.

«Видно, что он уже давно тренируется. Держит стоечку, достаточно высоко держит руки. Бьёт немного размашисто, это понятно, но прослеживаются комбинации. Он делает всё осознанно. Как для непрофессионала — бьёт довольно хорошо», — цитирует Кияшко Sports.ru.

Инструкция Фуркада и коллекция Касаткиной

Тем не менее все спортсмены скучают по полноценным соревнованиям и придумывают различные способы компенсировать их отсутствие в домашних условиях. Наставник «Торпедо» Сергей Игнашевич показал, как можно применить тренерские навыки при жарке шашлыка. Он разместил куски мяса на гриле по футбольным схемам 4—4—2, 4—2—3—1 и 4—3—3 и предложил выбрать наиболее эффективную.

Как и любой футболист, нападающий «ПСЖ» Килиан Мбаппе наверняка мечтает стать победителем Лиги чемпионов. Это желание ему отчасти удалось осуществить на собственной кухне. Он организовал себе церемонию награждения, в которой вместо трофея использовал стакан с итальянским десертом тирамису. «Торжество» прошло под гимн главного европейского турнира.

Соотечественник Мбаппе биатлонист Мартен Фуркад весьма креативно подошёл к надеванию маски. Он продемонстрировал, как бы этот процесс выглядел, если бы являлся видом спорта. Кроме того, многократный чемпион мира напомнил своим поклонникам о необходимости соблюдать меры безопасности, чтобы избежать заражения вирусом.

Разумеется, представители других видов спорта скучают по нормальной жизни не меньше. На днях российская теннисистка Дарья Касаткина отметила своё 23-летие. Из-за режима самоизоляции она не смогла устроить настоящее торжество и пригласить гостей. Поэтому компанию за праздничным столом ей составили ракетки, которые спортсменка назвала «лучшими друзьями».

Касаткина является большой поклонницей футбола и, в частности, испанской «Барселоны». Она коллекционирует футболки разных команд, однако самыми ценными для неё являются два экспоната: это майка с номером «семь», которую теннисистка приобрела после перехода Давида Вильи из «Валенсии» в стан сине-гранатовых, а также футболка «Зенита».

«Очень классный сувенир, такое воспоминание о нашем дружеском матче, который мы сыграли в Санкт-Петербурге на теннисном турнире прямо на корте. Я была в команде с Артёмом Дзюбой против Светы Кузнецовой и Миши Кержакова. Было очень классно, весело, и я рада, что у меня остались такие воспоминания», — рассказала Касаткина в интервью Eurosport.

Теннисисты-хоббиты и неудачный розыгрыш Хана

Многие свободное время посвящают искусству. Так, ещё одна российская теннисистка Анастасия Павлюченкова призналась, что за время самоизоляции ей удалось написать картину.

Творчеством продолжает заниматься и мексиканец Алонсо Дельгадо, помимо тенниса увлекающийся цифровым дизайном. Он представил своих коллег в виде героев фантастических трилогий «Властелин колец» и «Хоббит». Именитому швейцарцу Роджеру Федереру досталась роль мудрого волшебника Гэндальфа, Новаку Джоковичу — гнома Торина Дубощита, а Рафаэлю Надалю — хоббита Бильбо Бэггинса. Также на коллаже присутствуют Даниил Медведев, Фабио Фоньини и Доминик Тим.

А французский журнал So Foot показал футболистов Криштиану Роналду, Антуана Гризманна, Неймара и Поля Погба в образе других известных персонажей. На обложке нового выпуска они стали танцующими гробовщиками — главными героями популярного в последнее время мема.

«Футбол не умер, он танцует на этих страницах», — гласит надпись.

Jeudi, chez votre marchand de journaux. pic.twitter.com/UxCFJtfaQe — SO FOOT (@sofoot) May 11, 2020

Ещё одно популярное развлечение среди спортсменов на карантине — различные челленджи, флешмобы и розыгрыши. Причём последние могут быть как безобидными, так и весьма жестокими. Британский боксёр Амир Хан и его супруга Фарьял Махдум подшутили над своей пятилетней дочерью, сообщив, что её настоящим отцом является актёр Брэдли Купер. Девочка не оценила юмор родителей и заплакала, после чего им пришлось признаться, что они её разыграли. На это она заявила, что не любит такие шутки.

Более удачным розыгрышем отметился бывший культурист и актёр Арнольд Шварценеггер. Он рассказал о важности упражнений на растяжку, продемонстрировав, как сидит на шпагате на кухонном столе. Всё выглядело достаточно натурально до тех пор, пока он не отошёл от стола: оказалось, что ноги бутафорские.

Собственный челлендж запустили синхронистки сборной России, показав, как «борются» с коронавирусом. На забавном ролике под песню Григория Гладкова «Если хозяин с тобой» они вместе со своими питомцами смахивали со стола рулон туалетной бумаги с надписью COVID-19.

Спортсменки призвали последовать их примеру и оставили важное послание всем, кто сейчас находится на самоизоляции.

«Не грустите на карантине, уделите время своей семье и своим пушистикам. Для них то, что вы всё время дома, сейчас самая большая радость», — написала синхронистка Алла Шишкина.