Теннисистка Касаткина опубликовала фото в день рождения

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Победительница трёх турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина показала, как отпраздновала свой 22-й день рождения.
Теннисистка Касаткина опубликовала фото в день рождения
  • © Instagram

На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка опубликовала фотографию. На ней она запечатлена сидя за столом, на котором стоит праздничный торт. При этом комната украшена воздушными шарами.

«День рождения вместе с лучшими друзьями. Я счастлива», — подписала фотографию Касаткина.

За свою карьеру Касаткина выиграла два турнира WTA в одиночном разряде и один — в парном. Самым большим её достижением на турнирах Большого шлема являются выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала откровенное фото в свой день рождения.

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