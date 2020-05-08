Теннисистка Касаткина опубликовала фото в день рождения

Победительница трёх турниров Женской теннисной ассоциации (WTA) Дарья Касаткина показала, как отпраздновала свой 22-й день рождения.

На своей странице в социальной сети Instagram спортсменка опубликовала фотографию. На ней она запечатлена сидя за столом, на котором стоит праздничный торт. При этом комната украшена воздушными шарами.

«День рождения вместе с лучшими друзьями. Я счастлива», — подписала фотографию Касаткина.

За свою карьеру Касаткина выиграла два турнира WTA в одиночном разряде и один — в парном. Самым большим её достижением на турнирах Большого шлема являются выход в четвертьфинал «Ролан Гаррос» и Уимблдона.

Ранее белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала откровенное фото в свой день рождения.