Теннисистка Соболенко опубликовала откровенное фото в свой день рождения

Известная белорусская теннисистка Арина Соболенко опубликовала фотографию в социальной сети Instagram в честь своего 22-го дня рождения.

Спортсменка опубликовала откровенную фотографию в Instagram, на которой предстала топлес.

При этом она снабдила пост сообщением: «22... Это вам не шуточки».

Соболенко занимает 11-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA). За свою карьеру она выиграла шесть турниров в одиночном и три — в парном разряде. На турнирах Большого шлема её лучшим достижением является выход в четвёртый раунд Открытого чемпионата США.

Ранее российский форвард Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин опубликовал видео своей тренировки в домашних условиях.