В Нидерландах планируют проводить спортивные мероприятия без зрителей до появления вакцины от коронавируса
- Reuters
«Мы пока не можем назвать дату, когда можно проводить массовые мероприятия. На самом деле это возможно только при наличии вакцины, и никто не знает, сколько времени займет её производство. Мы, конечно, надеемся, что скоро. Вполне реально, что через год или больше», — написал де Йонге в письме в парламент Нидерландов, текст которого цитирует Reuters.
В настоящее время в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. В связи с этим футбольный чемпионат страны был признан завершившимся.
Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября.