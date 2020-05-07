В Нидерландах планируют проводить спортивные мероприятия без зрителей до появления вакцины от коронавируса

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Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что спортивные мероприятия в стране должны проводиться без зрителей вплоть до появления вакцины от коронавируса.
В Нидерландах планируют проводить спортивные мероприятия без зрителей до появления вакцины от коронавируса
  • Reuters

«Мы пока не можем назвать дату, когда можно проводить массовые мероприятия. На самом деле это возможно только при наличии вакцины, и никто не знает, сколько времени займет её производство. Мы, конечно, надеемся, что скоро. Вполне реально, что через год или больше», — написал де Йонге в письме в парламент Нидерландов, текст которого цитирует Reuters.

В настоящее время в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. В связи с этим футбольный чемпионат страны был признан завершившимся.

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября.

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