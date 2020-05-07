В Нидерландах планируют проводить спортивные мероприятия без зрителей до появления вакцины от коронавируса

Министр здравоохранения Нидерландов Уго де Йонге заявил, что спортивные мероприятия в стране должны проводиться без зрителей вплоть до появления вакцины от коронавируса.

«Мы пока не можем назвать дату, когда можно проводить массовые мероприятия. На самом деле это возможно только при наличии вакцины, и никто не знает, сколько времени займет её производство. Мы, конечно, надеемся, что скоро. Вполне реально, что через год или больше», — написал де Йонге в письме в парламент Нидерландов, текст которого цитирует Reuters.

В настоящее время в стране действует запрет на проведение массовых мероприятий до 1 сентября. В связи с этим футбольный чемпионат страны был признан завершившимся.

Ранее сообщалось, что спортивные мероприятия в Нидерландах возобновятся с 1 сентября.