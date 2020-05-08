Шварценеггер разыграл пользователей, подстроив «шпагат» с использованием бутафорских ног

Знаменитый актёр и спортсмен Арнольд Шварценеггер разыграл подписчиков своего аккаунта в Instagram.

Бывший губернатор Калифорнии решил похвастаться физической подготовкой и опубликовал видео, на котором он делает шпагат на кухонном столе с сигарой в зубах.

«Гибкость столь же важна, как и силовые тренировки», — подписал 72-летний Шварценеггер свой пост, демонстрируя растяжку сначала к одному носку, затем к другому, а далее — вперёд.

Однако после «упражнений» юморист неожиданно отошёл от стола: выяснилось, что «шпагат» исполняли бутафорские ноги, а сам он всё это время стоял сзади и лишь имитировал усилия.

Ранее сообщалось, что боец Минеев одобрил проведение турнира UFC во время пандемии коронавируса.