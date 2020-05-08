Боец Минеев одобрил проведение турнира UFC во время пандемии коронавируса

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Российский боец ММА Владимир Минеев высказался о целесообразности проведения турнира UFC 249 в разгар пандемии коронавируса.
Боец Минеев одобрил проведение турнира UFC во время пандемии коронавируса
  • Reuters

Бойцовский вечер запланирован на 9 мая в американском Джексонвилле. В главном бою встретятся Тони Фергюсон и Джастин Гэтжи.

«Круто, что в такой тяжёлый момент для всего мира UFC всё-таки удалось организовать турнир. Надеюсь, он не сорвётся в последний момент и всё пройдёт гладко. Это поможет людям немного отвлечься от того, что сейчас происходит, и хотя бы чуть-чуть выплеснуть эмоции. Спорт всегда учил нас тому, что нет ничего невозможного, и этот турнир очередное доказательство. Кард очень мощный, много ярких ребят, хочу увидеть яркие бои», — цитирует Минеева газета «Известия».

Ранее сообщалось, что отец Тайсона Фьюри бросил вызов Майку Тайсону.

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