Украинская теннисистка Ястремская записала песню

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Украинская теннисистка, 25-я ракетка мира Даяна Ястремская записала дебютную песню.
Украинская теннисистка Ястремская записала песню
  • Reuters

«Когда-то мне казалось, что петь — это не про меня. А сегодня у меня праздник, рождение моей маленькой мечты, рождение совершенно новой меня! Мечтайте и верьте в свои силы. Благодарю всех причастных за поддержку и профессионализм», — написала Ястремская в своём Instagram.

Композиция получила название «Тысячи меня». Спортсменка опубликовала запись на своём YouTube-канале.

Ястремская рассказала, что все собранные с продаж и прослушиваний песни средства пойдут в её благотворительный фонд.

Ранее Мария Шарапова не вошла в топ-20 теннисисток по набранным очкам за последние десять лет.

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