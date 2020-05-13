Панарин провёл тренировку с собакой

Короткая ссылка
Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл тренировку со своей собакой по кличке Мистер Рыжий.
Панарин провёл тренировку с собакой
  • © Emilee Chinn / GETTY IMAGES NORTH AMERICA
  • AFP

Видео занятия было опубликовано в аккаунте домашнего питомца в Instagram. В ролике пёс пытается поймать мяч, который Панарин бьёт об стену клюшкой. В концовке Рыжему удаётся сделать это. 

Ранее Овечкин принял участие в запущенном Роналду челлендже.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2020 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить