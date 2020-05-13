Панарин провёл тренировку с собакой

Российский хоккеист «Нью-Йорк Рейнджерс» Артемий Панарин провёл тренировку со своей собакой по кличке Мистер Рыжий.

Видео занятия было опубликовано в аккаунте домашнего питомца в Instagram. В ролике пёс пытается поймать мяч, который Панарин бьёт об стену клюшкой. В концовке Рыжему удаётся сделать это.

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