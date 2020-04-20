Месть за удаление: что известно о конфликте Хачериди и арбитра матча «Витебск» — «Динамо»

Брестское «Динамо» может разорвать контракт с защитником Евгением Хачериди из-за конфликта с арбитром Сергеем Чистовым. Об этом сообщили украинские и белорусские СМИ. Инцидент произошёл в матче пятого тура чемпионата Белоруссии с «Витебском». Сначала футболист получил красную карточку за неспортивное поведение, а затем попытался напасть на судью в подтрибунном помещении.

Матч пятого тура чемпионата Белоруссии по футболу, в котором «Витебск» принимал на своём поле брестское «Динамо», завершился крупным скандалом. В его центре оказался защитник гостей Евгений Хачериди.

На 85-й минуте встречи украинец грубо нарушил правила в собственной штрафной. Он ударил пяткой полузащитника Диего Сантоса, находившегося без мяча. Главный арбитр Сергей Чистов показал ему красную карточку за неспортивное поведение и назначил пенальти. Игроки «Динамо», включая самого нарушителя, попытались оспорить наказание, однако судья был непреклонен.

К этому моменту команды так и не сумели открыть счёт, а «Динамо» уже находилось в меньшинстве: на 73-й минуте второе предупреждение получил камерунский полузащитник Габи Кики. В связи с этим назначение 11-метрового фактически стало для подопечных Сергея Ковальчука приговором — матч завершился победой хозяев со счётом 1:0.

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Стоит отметить, что поединок в Витебске проходил в напряжённой атмосфере. Чемпионат Белоруссии продолжается, несмотря на пандемию коронавируса в мире, и именно этот город считается одним из главных очагов заражения в стране. Перед встречей нападающий «Динамо» Артём Милевский даже признавался, что побаивается ехать туда. Кроме того, команда прилетела из Бреста за несколько часов до стартового свистка, что также не могло положительно сказаться на готовности футболистов.

С красной карточкой Хачериди были согласны далеко не все, а пресс-служба брестской команды даже назвала оба удаления «неоднозначными». При этом, по мнению главного тренера «Витебска» Сергея Ясинского, Чистов поступил верно. Интересно, что именно этот арбитр стал главным героем первого тура чемпионата Белоруссии. Тогда в матче «Слуцк» — «Славия» он назначил пять пенальти, что стало новым рекордом турнира.

«Что касается забитого мяча, он немного необычный, честно говоря. Но всё-таки, если соблюдать правила, букву правил, там действительно было нарушение. Наверное, это всё правильно, но ещё раз повторюсь: я рад в первую очередь, что команда показала хороший содержательный футбол», — приводит слова Ясинского «Прессбол».

В свою очередь, Ковальчук не стал комментировать спорные эпизоды.

Однако удалением Хачериди конфликт не закончился. Сообщается, что потасовка продолжилась в подтрибунном помещении, где защитник попытался напасть на Чистова. Кроме того, непозволительным поведением отметился массажист «Динамо» Сергей Лапицкий. Он нецензурно выражался в адрес арбитров, а также угрожал им физической расправой. Эти действия также были зафиксированы в протоколе встречи.

Пока неизвестно, что ждёт Хачериди, но уже появились первые слухи о том, что его поведение не останется безнаказанным. Украинские СМИ со ссылкой на близкие к «Динамо» источники сообщили, что руководство намерено разорвать контракт с защитником. Кроме того, его ожидает крупный денежный штраф, а также отстранение от пяти матчей чемпионата Белоруссии.

«Окончательное решение будет принято в ближайшее время. Причём причиной разрыва контракта может стать именно этот инцидент с агрессией футболиста в сторону арбитра в подтрибунном помещении. Кажется, этот скандал может стать самым громким в карьере Жени», — написал журналист Андрей Шагов.

Хачериди является трёхкратным чемпионом Украины в составе киевского «Динамо», а также победителем первенства Греции с ПАОК. При этом многим, в том числе российским болельщикам, он запомнился конфликтами с арбитрами, тренерами, соперниками и одноклубниками.

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Один из самых крупных скандалов с его участием произошёл в матче группового этапа Лиги Европы сезона-2011/12, в котором киевское «Динамо» встречалось с «Маккаби». Тогда Хачериди схватил за горло одного из соперников, за что получил красную карточку. Встреча завершилась со счётом 3:3, и украинская команда осталась за бортом плей-офф турнира, в чём многие обвинили защитника. После встречи стало известно, что капитан Александр Шовковский был настолько зол, что ударил его по лицу.

С 2018 по 2019 год Хачериди выступал за ПАОК, однако крайне редко выходил на поле. Болельщики московского «Спартака» хорошо помнят его неоднозначный жест в квалификационном матче Лиги чемпионов, проходившем в Москве. Футболист показал домашним трибунам щитки, на которых был изображён флаг Украины. Сделал он это якобы из-за того, что фанаты выкрикивали оскорбления в его адрес.

В октябре 2019-го Хачериди в качестве свободного агента подписал контракт с брестским «Динамо», хотя на тот момент более года оставался без игровой практики. Однако дебют в чемпионате Белоруссии также пришлось отложить. Сначала тренерский штаб не устраивала форма Хачериди, а потом он сломал палец.

Бывший директор «Гомеля» Евгений Поболовец отметил, что «Динамо» не стоило подписывать украинца.

«Уже сейчас понятно: с Хачериди Брест попал. И серьёзно так. Суперигры какой-то не видно в упор, а вот поведение... Вчера именно он привёз поражение... В общем, не верю, что он сильно поможет «Динамо» в Лиге чемпионов», — написал Поболовец на своей странице в Facebook.