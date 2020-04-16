Тренер минского «Динамо»: нужно что-то решать по поводу чемпионата Белоруссии
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«Три-четыре тура назад, когда ещё болельщики ходили на стадион, я был сторонником продолжения чемпионата. Но в последнее время по внутренней обстановке в стране чувствую, и ребята внутри команды говорят… Я считаю, что здесь уже надо смотреть и принимать какие-то решения. Здоровье всегда важнее», — приводит слова Гуренко «Матч ТВ».
Чемпионат Белоруссии является единственным европейским футбольным турниром, который продолжается несмотря на пандемию коронавируса.
Ранее сообщалось, что гол россиянина Сорокина помог «Городее» обыграть «Энергетик-БГУ».