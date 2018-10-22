Стало известно, почему Хачериди показал щитки с флагом Украины после матча в Москве

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Защитник ПАОК Евгений Хачериди объяснил, почему показал щитки с флагом Украины после матча Лиги чемпионов со «Спартаком» в Москве.
Стало известно, почему Хачериди показал щитки с флагом Украины после матча в Москве
  • Reuters

«Когда мы после матча шли к нашим болельщикам, то из сектора «Спартака» начали тыкать пальцами, руками, говорить: «Иди сюда». Я же русский знаю и понимаю, что они говорят. Я знал, что руки и пальцы мне показывать нельзя, потому что неизвестно, что потом будет. Вот я и показал щитки. На этом всё и закончилось», — приводит слова Хачериди Sportarena со ссылкой на эфир телепередачи «ПроФутбол».

По словам футболиста, после этой истории его агенту позвонил сын президента ПАОК и сказал, что его отец русский и поступок игрока можно расценить как проявление неуважения.

«Я объяснил Вадиму, что это не неуважение, а меня спровоцировали. Я ничего такого не сделал, просто показал, что я украинец и люблю свою страну», — добавил футболист.

Двухматчевое противостояние «Спартака» и ПАОК в квалификации Лиги чемпионов завершилось в пользу греческого клуба.

Ранее сообщалось, что министр молодёжи и спорта Украины Игорь Жданов назвал действия Хачериди патриотичными.

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