«Ярчайшее проявление расизма»: темнокожие футболисты выступили против исследования вакцины от коронавируса в Африке

Многие темнокожие футболисты подвергли критике идею протестировать в Африке возможную вакцину от коронавируса. Ранее французские учёные предложили провести исследования на этом континенте, так как местные жители, по их словам, не обладают достаточными средствами защиты, в связи с чем результаты будут более точными. Самюэль Это'О, Демба Ба, Дидье Дрогба, Антонио Рюдигер и Давид Алаба назвали выдвинутое предложение проявлением расизма. В ответ специалисты заявили, что предлагали проводить исследования в Африке параллельно с тестированием в Европе и Австралии.

Темнокожие футболисты выступили резко против идеи тестировать вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19 на жителях Африки. Нынешние и бывшие игроки ведущих европейских клубов назвали это предложение, сделанное французскими врачами, проявлением расизма.

Скандал начался с выступления учёных Жана-Поля Мира и Камиля Лоша в эфире телеканала LCI. Они поддержали идею о том, что коронавирус можно излечить с помощью вакцины Бацилла Кальмета-Герена, которая используется против туберкулёза. Для этого необходимо проводить исследования, однако, по мнению Мира, в Европе их нельзя организовать, так как из-за карантина люди стали более восприимчивы к новой инфекции, и результаты контрольных групп окажутся неточными.

Мира предложил провести исследования в Африке, где, по его словам, принимается недостаточно мер для борьбы с коронавирусом. При этом он провёл аналогию с тестированием лекарства от ВИЧ на проститутках, так как они «уязвимы и не защищают себя». Лош поддержал предложение коллеги и согласился, что Африка должна принять участие в исследованиях.

Слова учёных вызвали гневную реакцию среди французских телезрителей, и её поддержали звёзды спорта. Бывший футболист сборной Камеруна, «Барселоны» и «Челси» Самюэль Это’О одним из первых прокомментировал предложение учёных, не сдержав при этом эмоции.

«Африка — не ваша игровая площадка», — написал Это’О в Instagram.

Его поддержал сенегалец Демба Ба, тоже выступавший в прошлом за «Челси» и другие футбольные клубы Европы. Он назвал заявления Мира и Лоша расизмом.

«Добро пожаловать на Запад, где белые люди настолько считают себя превосходящими остальных, что расизм и слабоумие становятся обычным делом», — заявил Ба своим подписчикам в Twitter.

Bienvenue en occident , la où le blanc se croit tellement supérieur que racisme et débilité deviennent banalité. TIME TO RISE ✊🏿 pic.twitter.com/R08R7K9QAw — Demba Ba (@dembabafoot) April 2, 2020

Не остался в стороне от скандала ивуариец Дидье Дрогба. Он призвал поскорее найти вакцину от коронавируса, но не использовать при этом жителей Африки в качестве подопытных.

«В голове не укладывается, что приходится снова и снова это повторять. Африка — это не поле для экспериментов. Хочу публично осудить эти унижающие человеческое достоинство некорректные и, прежде всего, глубоко расистские слова. Помогите нам спасти Африку от COVID-19 и выровнять кривую (графика новых заразившихся. — RT). Давайте спасаться от этого разбушевавшейся вируса, который вызывает резкий спад мировой экономики и наносит вред здоровью населения по всему миру. Не принимайте африканцев за подопытных кроликов! Это просто возмутительно», — написал Дрогба в соцсетях.

Ставшие объектом критики учёные поспешили заявить, что их предложение было неправильно понято. Мира, в чей адрес стали приходить угрозы, уточнил, что хотел бы проводить исследования в Африке наряду с Европой и Австралией для получения более точных результатов. Он опроверг обвинения в расизме и принёс извинения.

Тем не менее, негативную реакцию это не остановило. К футболистам из Африки присоединились и темнокожие игроки, родившиеся в Европе. Защитник «Челси» Антонио Рюдигер признался, что не сразу смог описать охватившие его эмоции, когда он услышал о предложении учёных.

«Мне понадобилось найти время, чтобы подобрать слова для этих людей. Два французских доктора по телевизору предлагают провести тестирование вакцины от COVID-19 в Африке. Африканцы что — какие-то животные?! Это позор! Это ярчайшее проявление расизма и чудовищный выпад против всех темнокожих. Как во Франции это вообще разрешили пустить в телеэфир?» — удивился немецкий футболист.

It took me some time to find some words for these guys ... 😠😠 Two French doctors suggest on TV to carry on experiment for Covid-19 vaccine in Africa ... like the Africans are some sort of animals!?!? Disgraceful! 🤦🏾‍♂️🤦🏾‍♂️ This is racism at its highest level and ... https://t.co/5zd5gtVTqD — Antonio Rüdiger (@ToniRuediger) April 4, 2020

Игрок «Баварии» Давид Алаба, в свою очередь, усомнился в компетенции учёных.

«Пробовать вакцину на COVID-19 в Африке? Эти двое — врачи или клоуны? Такого проявления расизма я и представить не мог. Это возмутительно и неприемлемо! Мы все должны сплотиться и вместе бороться с этим вирусом», — написал Алаба в Twitter.

Из-за пандемии коронавируса в Европе остановлены все соревнования по футболу, кроме чемпионата Белоруссии. Распространение COVID-19 стало причиной переноса Евро-2020 на 2021 год. На данный момент неизвестно, когда возобновится розыгрыш национальных первенств и еврокубков, которые были прерваны в середине марта.