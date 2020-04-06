Футболист «Челси» Рюдигер раскритиковал идею тестирования вакцины от COVID-19 на африканцах

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Немецкий защитник лондонского «Челси» Антонио Рюдигер подверг жёсткой критике идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.

«Два французских доктора предлагают провести эксперимент по тестированию вакцины от коронавируса на африканцах. Африканцы что, какие-то животные? Безобразие! Это расизм на самом высоком уровне и ужасное заявление в отношении всех темнокожих. Как это вообще можно было транслировать по французскому телевидению?» — написал Рюдигер в своём Twitter.

В одной из телепередач заведующий отделением интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поль Мир, а также директор по исследованиям французского Национального института здоровья Камиль Лохт предположили, что коронавирус можно вылечить вакциной от туберкулёза, но заявили, что сперва её нужно протестировать в Африке.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 5 апреля организация зафиксировала более 1,1 млн случаев заражения, более 62 тыс. заболевших скончались. 

Ранее бывший форвард сборной Камеруна по футболу Самуэль Это’О жёстко отреагировал на идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах.

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