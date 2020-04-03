Это’О жёстко отреагировал на идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

Бывший нападающий «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна по футболу Самуэль Это’О раскритиковал заведующего отделением интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поля Мира, а также директора по исследованиям французского Национального института здоровья Камиля Лохта, которые предположили, что коронавирус можно вылечить вакциной от туберкулёза, но заявили, что сперва её нужно протестировать в Африке.

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РИА Новости

«Вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка», — написал Это’О в своём Instagram. 11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, более 45 тыс. заболевших скончались. Ранее сообщалось, что второй тест тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на COVID-19 показал отрицательный результат.