Это’О жёстко отреагировал на идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах

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Бывший нападающий «Анжи», «Барселоны», «Интера» и сборной Камеруна по футболу Самуэль Это’О раскритиковал заведующего отделением интенсивной терапии больницы в Париже Жан-Поля Мира, а также директора по исследованиям французского Национального института здоровья Камиля Лохта, которые предположили, что коронавирус можно вылечить вакциной от туберкулёза, но заявили, что сперва её нужно протестировать в Африке.
Это’О жёстко отреагировал на идею тестирования вакцины от коронавируса на африканцах
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«Вы просто дерьмо! Африка вам не игровая площадка», — написал Это’О в своём Instagram.

11 марта ВОЗ объявила вспышку нового коронавируса пандемией. 3 апреля организация зафиксировала более 900 тыс. случаев заражения, более 45 тыс. заболевших скончались. 

Ранее сообщалось, что второй тест тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко на COVID-19 показал отрицательный результат.

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