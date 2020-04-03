Второй тест тренера Родионенко на COVID-19 показал отрицательный результат

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Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко, которая является женой главного тренера национальной команды Андрея Родионенко, заявила, что второй тест её мужа на коронавирус дал отрицательный результат.
Второй тест тренера Родионенко на COVID-19 показал отрицательный результат
  • © Владимир Астапкович
  • РИА Новости

«У Андрея Фёдоровича сейчас нормальное состояние. Вчера был сделан еще один тест на коронавирус, заболевание не подтвердилось, результат отрицательный», — цитирует супругу находящегося на самоизоляции специалиста РИА Новости.

По её словам, она изначально думала, первый тест, который был сделан 30 марта, показал ошибку.

«Мы готовы сделать и третий тест», — заявила Родионенко.

Кроме того, её муж также подтвердил, что его самочувствие является удовлетворительным.

Ранее в Минспорте рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Новогорске.

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