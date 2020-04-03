Второй тест тренера Родионенко на COVID-19 показал отрицательный результат
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- РИА Новости
«У Андрея Фёдоровича сейчас нормальное состояние. Вчера был сделан еще один тест на коронавирус, заболевание не подтвердилось, результат отрицательный», — цитирует супругу находящегося на самоизоляции специалиста РИА Новости.
По её словам, она изначально думала, первый тест, который был сделан 30 марта, показал ошибку.
«Мы готовы сделать и третий тест», — заявила Родионенко.
Кроме того, её муж также подтвердил, что его самочувствие является удовлетворительным.
Ранее в Минспорте рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Новогорске.