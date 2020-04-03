В Минспорте рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Новогорске

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В Министерстве спорта рассказали о состоянии людей на базе в Новогорске, у которых был обнаружен коронавирус.
В Минспорте рассказали о состоянии заражённых коронавирусом в Новогорске
  • © Павел Кононов
  • РИА Новости

«Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин связался со спортсменом и тренером сборной команды России по спортивной гимнастике, у которых выявлен предварительный положительный диагноз на коронавирус COVID-19. Оба сообщили, что чувствуют себя хорошо», — приводит слова из заявления пресс-службы ведомства «Чемпионат».

Отмечается, что спортсмен находится под контролем врачей, а тренер — на самоизоляции дома. В разговоре по телефону Матыцин поддержал заболевших, отметив, что министерство готово оказать им необходимую помощь.

Ранее Минспорт выступил с заявлением о ситуации с заражением коронавирусом в УТЦ «Новогорск».

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