Минспорт выступил с заявлением о ситуации с заражением коронавирусом в УТЦ «Новогорск»

Министерство спорта России выступило с заявлением по ситуации с выявлением случаев заражения коронавирусом на тренировочной базе «Новогорск».

«В рамках подготовки перевода УТЦ «Новогорск» на особый режим работы было организовано индивидуальное изолированное проживание всех находящихся на спортивной базе спортсменов и тренеров. Все находившиеся в УТЦ и вновь прибывшие спортсмены прошли тестирование на коронавирус COVID-19. Анализы одного из спортсменов и одного тренера дали предварительный положительный результат, после чего спортсмен был госпитализирован, а тренер переведен в режим домашней самоизоляции», — говорится в зяавлении.

Отмечается, что на базе прекращены все тренировочные мероприятия, проведена дизенфекция помещений, все члены сборных команд по спортивной гимнастике и синхронному плаванию покинули базу для самоизоляции по месту жительства.

«Все они не имели признаков наличия коронавирусной инфекции. На базе продолжает оставаться сборная России по художественной гимнастике. Каждый из членов команды полностью изолирован и находится под медицинским наблюдением», — добавили в министерстве.

Ранее источник назвал имена заразившихся коронавирусом на базе в Новогорске.