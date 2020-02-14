«Высокий авторитет в хоккейном сообществе»: Морозов назначен на должность президента КХЛ

Двукратный чемпион мира Алексей Морозов избран новым президентом Континентальной хоккейной лиги. Решение было единогласно принято на заседании совета директоров организации. На этом посту он сменил Дмитрия Чернышенко, в январе нынешнего года вошедшего в состав правительства РФ. Министр спорта Олег Матыцин выразил уверенность в том, что новый глава КХЛ обладает достаточным опытом и авторитетом.

В пятницу на внеочередном заочном заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) избрали нового президента. Главой организации единогласным решением был назначен член совета директоров омского «Авангарда» и именитый в недавнем прошлом российский нападающий Алексей Морозов.

«Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать. Алексею Алексеевичу желаю успеха на новом посту. Он начинает новый период в своей карьере и, я уверен, снова окажется победителем. Для этого у него есть все необходимые качества», — говорится в заявлении председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко.

Контракт Морозова рассчитан на четыре года. На новом посту он сменил Дмитрия Чернышенко, возглавлявшего КХЛ с ноября 2014 года. Рокировка связана с тем, что в январе нынешнего года бывший Чернышенко назначиди заместителем председателя правительства РФ, в связи с чем вынужден был оставить кресло главы лиги. В его сферу ответственности вошли вопросы цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также культуры, туризма и спорта.

Тимченко выразил благодарность Чернышенко за проделанную работу и выразил уверенность в том, что благодаря своему богатому опыту он сумеет добиться успеха на новом посту.

«Под его руководством лига вышла на новый уровень, поступательно развивается согласно разработанной стратегии, совершенствуется во всех направлениях — от повышения инвестиционной привлекательности, уровня зрительского интереса и спортивного мастерства игроков до внедрения новейших технологий», — добавил Тимченко.

Также по теме «Кристально чистая репутация»: Матыцин назначен новым министром спорта России Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. На этом посту он...

В свою очередь, Чернышенко отметил положительные тенденции в развитии КХЛ, произошедшие за последние пять лет. В частности, лига стала более стабильной с точки зрения финансов, под её контролем находятся проблемы допинга и судейства, возросли спортивные результаты и зрительский интерес.

«Я был нехоккейным человеком, меня за это справедливо критиковали. С позиции вице-премьера, занимающегося вопросами спорта, мы продолжим курировать нашу хоккейную семью. Хоккей — это спорт номер один в России, и его ренессанс продолжится. У нас много мыслей по поводу его развития», — цитирует Чернышенко «Чемпионат».

Алексей Морозов, напротив, в хоккее провёл всю свою сознательную жизнь. За время профессиональной карьеры правый нападающий поиграл по обе стороны океана, завоевал серебро Олимпиады в Нагано и золото двух чемпионатов мира, трижды становился чемпионом России и дважды обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, он до сих пор является рекордсменом КХЛ по количеству шайб, заброшенных в одном матче — 21 ноября 2008 года он оформил пента-трик в ворота «Барыса».

Морозов проявил себя не только как хоккеист, но и как функционер. В июне 2015 года он стал управляющим директором Молодёжной хоккейной лиги (и останется им до назначения нового руководителя), а спустя месяц — членом правления КХЛ. С 2016-го был приглашён на должность президента возрождённых «Крыльев Советов», в настоящий момент выступающих в чемпионате МХЛ. Этот пост останется за ним, однако он будет вынужден покинуть совет директоров «Авангарда», в который вошёл в мае 2018-го по приглашению его председателя Александра Крылова и президента клуба Максима Сушинского.

«Стратегия принята и утверждена советом директоров»

Пока рано судить о том, какие изменения ожидают КХЛ в будущем, однако сам Морозов уже рассказал о некоторых направлениях своей новой деятельности. В частности, речь идёт о расширении лиги за счёт Европы и Азии, а также установлении диалога с Национальной хоккейной лигой.

«Что касается темы с НХЛ, то с ними нужно поговорить, дайте подумать над этим. В планах у нас уже есть совместная встреча. Пока они отказываются от участия в Олимпийских играх. Лига чемпионов? Мы проработаем этот вопрос, у нас плотный график, паузы на Евротуры. Тут много затруднений, нужно всё проработать», — отметил Морозов.

Ещё одной острой темой для лиги является потолок зарплат. Новоиспечённый президент подчеркнул, что он должен быть жёстким и остаться на прежнем уровне — 900 млн рублей. Кроме того, организация не отказывается от планов введения нижней границы оплаты труда, утверждённой советом директоров в сентябре прошлого года.

«Это уравняет шансы между клубами, привлечёт болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директоров», — пояснил Морозов.

Кроме того, будет продолжена работа над легализацией аренды хоккеистов, которая в настоящий момент носит скрытый характер.

«Зачем что-то делать под столом, когда можно это легализовать. Молодые ребята смогут поиграть в другом клубе, а потом вернуться в команду, которая их воспитывала. Мы решили, что это пойдёт на пользу лиге», — добавил Морозов.

«Хорошо знает, как устроено хоккейное хозяйство»

После того, как Чернышенко вошёл в состав правительства РФ, предполагалось, что его место может занять Тимченко, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель, а также ряд других кандидатов, имеющих более скромный управленческий опыт. Тем не менее в России положительно восприняли назначение Морозова.

Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен в том, что новый президент лиги станет достойным преемником Чернышенко.

Также по теме 53 шайбы, две серии буллитов и эффектная развязка: как дивизион Боброва выиграл Матч звёзд КХЛ В Москве состоялся Матч звёзд КХЛ. В финале соревнования дивизион Боброва под руководством главного тренера СКА и сборной России...

«Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя МХЛ», — заявил Матыцин.

Схожей точки зрения придерживается и президент ФХР Владислав Третьяк. Он надеется на то, что после обновления руководства КХЛ связи между двумя организациями станут ещё прочнее.

«Надеюсь, наше взаимодействие будет хорошим и дальше, чтобы развивать наш хоккей, чтобы уменьшался отток молодых игроков, чтобы мы вместе работали на продвижение нашего хоккейного бренда, национальной сборной. Мы все в одной лодке», — приводит слова Третьяка ТАСС.

По словам Ротенберга, перед российским хоккеем стоит множество важных задач, решать которые федерации и лиге предстоит вместе. В первую очередь, речь идёт о развитии детского и молодёжного спорта, а также увеличении числа высококвалифицированных тренеров.

«Нам нужно сделать всё для развития молодых игроков в клубах и системе сборных команд, где они получают международную практику, способствующую росту, мастерству. Только работая вместе, при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России, мы сможем добиться желаемых результатов», — подчеркнул Ротенберг.

Член совета директоров КХЛ Валерий Каменский отметил, что в качестве функционера Морозов уже успел зарекомендовать себя с положительной точки зрения, в связи с чем пользуется большим авторитетом в российском хоккее.

«Он действительно хорошо проявил себя за время работы в МХЛ. Удастся ли ему изменить ключевые направления? Мы будем вместе над этим работать, будем ему помогать», — цитирует Каменского Sport24.

Руководители команд КХЛ также остались довольны произошедшими изменениями. Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что Морозов является достойным кандидатом на этот пост и выразил надежду на то, что лига продолжит придерживаться выбранной стратегии.

«Я давно знаком с Морозовым. Прежде знал его как высококлассного, прославленного хоккеиста. А сейчас вижу в нём вдумчивого и деятельного функционера. Рад, что он смог перешагнуть этот рубеж между хоккеистом, и человеком, который видит наш спорт совсем с другой стороны. Уж поверьте, такая трансформация дана далеко не многим спортсменам», — отметил Фастовский.

В свою очередь, генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов заверил, что члены совета директоров готовы помочь новоиспечённому главе лиги.

«Думаю, и на этой высокой должности у него всё получится. Главное — у Алексея есть амбиции, он прекрасно понимает задачи, которые надо решать. Не самый последний фактор из тех, которые говорят за него — большой авторитет в хоккейном мире. Игра в КХЛ, НХЛ — он хорошо знает, как устроено хоккейное хозяйство. Давайте подождём его первых шагов», — прокомментировал назначение Морозова Жамнов.