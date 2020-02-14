«Высокий авторитет в хоккейном сообществе»: Морозов назначен на должность президента КХЛ
В пятницу на внеочередном заочном заседании совета директоров Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) избрали нового президента. Главой организации единогласным решением был назначен член совета директоров омского «Авангарда» и именитый в недавнем прошлом российский нападающий Алексей Морозов.
«Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития, и Лига продолжит неуклонно ей следовать. Алексею Алексеевичу желаю успеха на новом посту. Он начинает новый период в своей карьере и, я уверен, снова окажется победителем. Для этого у него есть все необходимые качества», — говорится в заявлении председателя совета директоров КХЛ Геннадия Тимченко.
Контракт Морозова рассчитан на четыре года. На новом посту он сменил Дмитрия Чернышенко, возглавлявшего КХЛ с ноября 2014 года. Рокировка связана с тем, что в январе нынешнего года бывший Чернышенко назначиди заместителем председателя правительства РФ, в связи с чем вынужден был оставить кресло главы лиги. В его сферу ответственности вошли вопросы цифровой экономики и инноваций, связи и СМИ, а также культуры, туризма и спорта.
Тимченко выразил благодарность Чернышенко за проделанную работу и выразил уверенность в том, что благодаря своему богатому опыту он сумеет добиться успеха на новом посту.
«Под его руководством лига вышла на новый уровень, поступательно развивается согласно разработанной стратегии, совершенствуется во всех направлениях — от повышения инвестиционной привлекательности, уровня зрительского интереса и спортивного мастерства игроков до внедрения новейших технологий», — добавил Тимченко.
В свою очередь, Чернышенко отметил положительные тенденции в развитии КХЛ, произошедшие за последние пять лет. В частности, лига стала более стабильной с точки зрения финансов, под её контролем находятся проблемы допинга и судейства, возросли спортивные результаты и зрительский интерес.
«Я был нехоккейным человеком, меня за это справедливо критиковали. С позиции вице-премьера, занимающегося вопросами спорта, мы продолжим курировать нашу хоккейную семью. Хоккей — это спорт номер один в России, и его ренессанс продолжится. У нас много мыслей по поводу его развития», — цитирует Чернышенко «Чемпионат».
Алексей Морозов, напротив, в хоккее провёл всю свою сознательную жизнь. За время профессиональной карьеры правый нападающий поиграл по обе стороны океана, завоевал серебро Олимпиады в Нагано и золото двух чемпионатов мира, трижды становился чемпионом России и дважды обладателем Кубка Гагарина. Кроме того, он до сих пор является рекордсменом КХЛ по количеству шайб, заброшенных в одном матче — 21 ноября 2008 года он оформил пента-трик в ворота «Барыса».
Морозов проявил себя не только как хоккеист, но и как функционер. В июне 2015 года он стал управляющим директором Молодёжной хоккейной лиги (и останется им до назначения нового руководителя), а спустя месяц — членом правления КХЛ. С 2016-го был приглашён на должность президента возрождённых «Крыльев Советов», в настоящий момент выступающих в чемпионате МХЛ. Этот пост останется за ним, однако он будет вынужден покинуть совет директоров «Авангарда», в который вошёл в мае 2018-го по приглашению его председателя Александра Крылова и президента клуба Максима Сушинского.
«Стратегия принята и утверждена советом директоров»
Пока рано судить о том, какие изменения ожидают КХЛ в будущем, однако сам Морозов уже рассказал о некоторых направлениях своей новой деятельности. В частности, речь идёт о расширении лиги за счёт Европы и Азии, а также установлении диалога с Национальной хоккейной лигой.
«Что касается темы с НХЛ, то с ними нужно поговорить, дайте подумать над этим. В планах у нас уже есть совместная встреча. Пока они отказываются от участия в Олимпийских играх. Лига чемпионов? Мы проработаем этот вопрос, у нас плотный график, паузы на Евротуры. Тут много затруднений, нужно всё проработать», — отметил Морозов.
Ещё одной острой темой для лиги является потолок зарплат. Новоиспечённый президент подчеркнул, что он должен быть жёстким и остаться на прежнем уровне — 900 млн рублей. Кроме того, организация не отказывается от планов введения нижней границы оплаты труда, утверждённой советом директоров в сентябре прошлого года.
«Это уравняет шансы между клубами, привлечёт болельщиков на трибуны. Все должны быть в равных условиях, никаких смягчений. Стратегия принята и утверждена советом директоров», — пояснил Морозов.
Кроме того, будет продолжена работа над легализацией аренды хоккеистов, которая в настоящий момент носит скрытый характер.
«Зачем что-то делать под столом, когда можно это легализовать. Молодые ребята смогут поиграть в другом клубе, а потом вернуться в команду, которая их воспитывала. Мы решили, что это пойдёт на пользу лиге», — добавил Морозов.
«Хорошо знает, как устроено хоккейное хозяйство»
После того, как Чернышенко вошёл в состав правительства РФ, предполагалось, что его место может занять Тимченко, вице-президент Федерации хоккея России (ФХР) Роман Ротенберг, глава Международной федерации хоккея на льду (IIHF) Рене Фазель, а также ряд других кандидатов, имеющих более скромный управленческий опыт. Тем не менее в России положительно восприняли назначение Морозова.
Министр спорта РФ Олег Матыцин уверен в том, что новый президент лиги станет достойным преемником Чернышенко.
«Алексей Морозов обладает высоким авторитетом в хоккейном сообществе, глубоким пониманием хоккейных процессов и хорошо зарекомендовал себя в качестве руководителя МХЛ», — заявил Матыцин.
Схожей точки зрения придерживается и президент ФХР Владислав Третьяк. Он надеется на то, что после обновления руководства КХЛ связи между двумя организациями станут ещё прочнее.
«Надеюсь, наше взаимодействие будет хорошим и дальше, чтобы развивать наш хоккей, чтобы уменьшался отток молодых игроков, чтобы мы вместе работали на продвижение нашего хоккейного бренда, национальной сборной. Мы все в одной лодке», — приводит слова Третьяка ТАСС.
По словам Ротенберга, перед российским хоккеем стоит множество важных задач, решать которые федерации и лиге предстоит вместе. В первую очередь, речь идёт о развитии детского и молодёжного спорта, а также увеличении числа высококвалифицированных тренеров.
«Нам нужно сделать всё для развития молодых игроков в клубах и системе сборных команд, где они получают международную практику, способствующую росту, мастерству. Только работая вместе, при отлаженном взаимодействии лиги, федерации, клубов и системы сборных команд России, мы сможем добиться желаемых результатов», — подчеркнул Ротенберг.
Член совета директоров КХЛ Валерий Каменский отметил, что в качестве функционера Морозов уже успел зарекомендовать себя с положительной точки зрения, в связи с чем пользуется большим авторитетом в российском хоккее.
«Он действительно хорошо проявил себя за время работы в МХЛ. Удастся ли ему изменить ключевые направления? Мы будем вместе над этим работать, будем ему помогать», — цитирует Каменского Sport24.
Руководители команд КХЛ также остались довольны произошедшими изменениями. Генеральный директор новосибирской «Сибири» Кирилл Фастовский заявил, что Морозов является достойным кандидатом на этот пост и выразил надежду на то, что лига продолжит придерживаться выбранной стратегии.
«Я давно знаком с Морозовым. Прежде знал его как высококлассного, прославленного хоккеиста. А сейчас вижу в нём вдумчивого и деятельного функционера. Рад, что он смог перешагнуть этот рубеж между хоккеистом, и человеком, который видит наш спорт совсем с другой стороны. Уж поверьте, такая трансформация дана далеко не многим спортсменам», — отметил Фастовский.
В свою очередь, генеральный менеджер московского «Спартака» Алексей Жамнов заверил, что члены совета директоров готовы помочь новоиспечённому главе лиги.
«Думаю, и на этой высокой должности у него всё получится. Главное — у Алексея есть амбиции, он прекрасно понимает задачи, которые надо решать. Не самый последний фактор из тех, которые говорят за него — большой авторитет в хоккейном мире. Игра в КХЛ, НХЛ — он хорошо знает, как устроено хоккейное хозяйство. Давайте подождём его первых шагов», — прокомментировал назначение Морозова Жамнов.
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