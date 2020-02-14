Новый президент КХЛ Морозов продолжит руководить «Крыльями Советов»

Алексей Морозов будет совмещать пост президента КХЛ с должностью руководителя «Крыльев Советов».

В пятницу, 14 февраля, бывшего хоккеиста сборной России единогласно избрали новым президентом Континентальной хоккейной лиги вместо перешедшего на работу в правительство страны Дмитрия Чернышенко.

«Я остаюсь президентом в «Крыльях Советов», это мой родной клуб. Я остаюсь стратегическим консультантом. У клуба пока нет стратегии вернуться в КХЛ. Для этого нужны серьёзные финансовые вложения, их пока нет. Но остаётся команда МХЛ, школа, уже сейчас ребята оттуда играют в КХЛ», — приводит слова функционера Sport24.

Ранее сообщалось, что тренер «Миннесоты» раскритиковал решение судей засчитать буллит Артемия Панарина.