Морозов единогласно избран новым президентом КХЛ

Известный в прошлом хоккеист Алексей Морозов стал новым президентом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Как сообщает официальный сайт организации, 42-летний функционер был избран единогласно. Морозов сменит Дмитрия Чернышенко, который возглавлял КХЛ с ноября 2014 года, а 21 января 2020 года был назначен заместителем председателя правительства России. Новый глава КХЛ сохранит за собой пост управляющего директора МХЛ до избрания нового руководителя этой лиги.

«Морозов имеет большой авторитет в хоккейном мире, среди игроков, тренеров, менеджмента клубов, журналистов и, конечно, болельщиков. Уже почти пять лет он успешно работает на посту руководителя МХЛ, уверен, что за этот срок он приобрёл необходимый опыт и готов к новой, более ответственной должности. Члены совета директоров КХЛ единогласно одобрили кандидатуру Морозова. Впереди у него огромный объём работы, в то же время дальнейший путь чётко определён нашей стратегией развития и лига продолжит неуклонно ей следовать», — заявил председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко.

Морозов выступал в России за «Крылья Советов», «Ак Барс» и ЦСКА, в НХЛ — за «Питтсбург Пингвинз». В составе национальной сборной он выиграл серебро Олимпиады-1998, дважды золото и бронзу чемпионатов мира. На Играх-2014 в Сочи Морозов исполнил роль знаменосца российской команды.

Ранее сообщалось, что Василевский обновил рекордную для «Тампы» серию без поражений в основное время.