«Кристально чистая репутация»: Матыцин назначен новым министром спорта России

Новым главой Министерства спорта стал президент Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олег Матыцин. На этом посту он сменил Павла Колобкова, который занимал эту должность с осени 2016 года. В Госдуме отметили, что Матыцин пользуется большим авторитетом за рубежом.

Руководитель FISU и доктор педагогических наук

Объявление нового состава правительства стало главной темой дня. Однако имена членов кабмина под руководством Михаила Мишустина стали известны лишь вечером. Некоторые сохранили свои посты, а другие вынуждены были сложить полномочия. Среди них оказался министр спорта Павел Колобков, который занимал своё кресло с 2016 года.

В качестве возможных преемников олимпийского чемпиона называли президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко, руководителя департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева и президента Федерации международного студенческого спорта (FISU) Олега Матыцина. В результате именно Матыцин получил министерский портфель.

«В соответствии с пунктом «д» статьи 83 Конституции Российской Федерации назначить Матыцина Олега Васильевича министром спорта Российской Федерации. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания», — говорится на официальном сайте президента России.

55-летний Матыцин с 2001 по 2006 год был ректором Российского государственного университета физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (РГУФКСМиТ), а с 2006-го по 2015-й занимал должность президента этого учебного заведения. Также он возглавляет FISU и является почётным президентом Российского студенческого спортивного союза.

В молодости Матыцин серьёзно занимался настольным теннисом и получил звание мастера спорта. Он был призёром чемпионата СССР и Спартакиады народов СССР и выиграл Кубок страны в 1982 году. После окончания карьеры тренировал сборную института, которая под его руководством добилась серьёзных успехов. Самому Матыцину в 1997-м было присвоено звание заслуженного тренера РФ. Также он является доктором педагогических наук и членом-корреспондентом РАО, написал несколько десятков научных трудов.

«Он имеет большой авторитет за рубежом»

В мире российского спорта назначение Матыцина встретили с оптимизмом. В частности, президент Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев заявил, что его коллега пользуется большим уважением за рубежом.

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«Я очень давно знаком с Олегом Васильевичем, мы находимся в хороших отношениях. Он имеет большой авторитет за рубежом. Все его знают, он всех знает, всегда был на международной орбите. В столь сложное время он смог выиграть выборы главы FISU, возглавляет эту организацию. Он грамотный, выдержанный профессионал, мне Матыцин нравится как специалист», — приводит слова Тарпищева «Р-Спорт».

Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодёжи Михаил Дегтярёв отметил, что у нового министра спорта «кристально чистая репутация».

«С Матыциным мы работаем в Совете при президенте по развитию физической культуры и спорта. Он очень хорошо знает материальную базу спорта, профильное законодательство России и международные нормы права. Сегодня россияне возглавляют всего три международные организации: Международную федерацию фехтования — Алишер Усманов, Международную шахматную федерацию — Аркадий Дворкович, Международную федерацию студенческого спорта — Олег Матыцин. Его хорошо знают в отрасли, у него кристально чистая репутация. Очень достойная кандидатура. Уверен, он будет активно способствовать развитию массового спорта, детско-юношеского спорта и спорта высших достижений», — подчеркнул депутат.

Наконец, глава РУСАДА Юрий Ганус заявил, что поддерживает нового министра спорта.

«Я положительно отношусь к Матыцину. Мы не раз встречались с ним, обменивались мнениями. У него современный взгляд на проблемы. Я с оптимизмом смотрю вперёд. Он может рассчитывать на моё понимание и поддержку», — подчеркнул функционер.

В свою очередь, президент Паралимпийского комитета России (ПКР) Владимир Лукин напомнил, что новый министр не имеет никакого отношения к допинговым скандалам, как и назначенный вице-премьером президент КХЛ Дмитрий Чернышенко.

«Это очень хорошо. Они подтвердили профессиональные качества результатами своей работы — например, в подготовке к Олимпиаде в Сочи, в руководстве КХЛ и ряде других дел. Вижу логику в этих назначениях. По меньшей мере это не скажется отрицательно на развитии событий в допинговом споре, а, возможно, поможет нам», — подытожил Лукин.

На своём посту Матыцин сменил олимпийского чемпиона по фехтованию Павла Колобкова, который возглавил Министерство спорта в октябре 2016-го, а до того был заместителем Виталия Мутко и курировал вопросы развития летних олимпийских видов спорта, а также подготовки сборной страны к Олимпийским играм — 2012 в Лондоне.

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15 января, после послания президента Владимира Путина Федеральному собранию премьер-министр Дмитрий Медведев объявил об уходе правительства в отставку в полном составе. При этом до формирования нового кабинета все министры остались на своих постах. 16 января на пост нового премьер-министра Госдумой был утверждён экс-руководитель Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин.

У Колобкова же, по информации СМИ, практически не было шансов сохранить кресло.

Свой пост предыдущий глава ведомства занял в разгар допингового скандала и был вынужден сразу принимать меры по спасению российского спорта.

Именно при нём удалось достичь договорённостей с WADA и Международным олимпийским комитетом, а отечественная команда, пусть и в ограниченном составе и в нейтральном статусе, поехала на Олимпийские игры в Пхёнчхан. А осенью 2018 года было восстановлено в правах Российское антидопинговое агентство при условии предоставления базы данных московской антидопинговой лаборатории. Она была передана WADA в начале 2019-го.

Однако в организации заявили, что в базу данных вносились изменения. В результате в декабре WADA приняло жёсткое решение по отношению к России. Отечественные спортсмены в течение четырёх лет не смогут представлять страну на Олимпийских и Паралимпийских играх, а также на чемпионатах мира. Также Россия не сможет принимать у себя крупные международные турниры. Позже РУСАДА оспорило данный вердикт в Спортивном арбитражном суде.