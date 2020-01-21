Источник: Матыцин является главным кандидатом на пост министра спорта России
- РИА Новости
Об этом сообщает «РБК-Спорт», ссылаясь на источник в правительстве. По информации издания, бывший министр спорта Павел Колобков не рассматривается на данную должность.
Также среди возможных кандидатов называют имена президента Единой лиги ВТБ Сергея Кущенко и руководителя Департамента спорта Москвы Алексея Кондаранцева.
Бывший кабинет министров в полном составе во главе с премьер-министром Дмитрием Медведевым подал в отставку в середине января.
Ранее Сорокин рассказал, что не получал предложений занять пост министра спорта.