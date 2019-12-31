Победитель двух «Мастерсов», рекордсмен мира в брассе и золотой гимнаст: лучшие спортсмены России 2019 года по версии RT

Теннисист Даниил Медведев стал лучшим спортсменом 2019 года по версии RT. В минувшем сезоне он вышел в финал Открытого чемпионата США, выиграл два турнира серии «Мастерс» и добрался до четвёртой строчки в рейтинге ATP. В тройку главных звёзд уходящего года также вошли рекордсмен мира по плаванию Антон Чупков и трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный. Все российские спортсмены, радовавшие болельщиков в уходящем году, — в материале RT.

10. Олег Стояновский и Вячеслав Красильников (пляжный волейбол)

В пляжном волейболе россияне долго ходили вокруг да около золотых медалей самых престижных турниров, но до первых мест не дотягивались. Всё изменилось в октябре 2018-го, когда опытный игрок Вячеслав Красильников объединился с молодым Олегом Стояновским — и так образовалась сильнейшая пара в пляжном волейболе.

У россиян сразу стало неплохо получаться. Уже в первую неделю 2019 года они выиграли этап Мирового тура в Гааге, а в апреле были уже лучшими на турнире в Китае. На чемпионат мира в Гамбурге Стояновский и Красильников приехали одними из фаворитов и полностью оправдали этот статус, выиграв первые для России золотые медали. В конце года они победили и в финале Мирового тура, что тоже раньше казалось невозможным для российских пляжников.

9. Артём Дзюба (футбол)

Футболисту Артёму Дзюбе в 2019 году сопутствовал успех и в клубе, и в сборной. В мае он впервые в карьере примерил золотые медали чемпионата России вместе с «Зенитом», став неоспоримо лучшим в своей команде. Сезон в РПЛ он завершил с восемью голами и десятью голевыми передачами, заняв третье место по баллам за результативность.

Пожалуй, даже сильнее Дзюба радовал болельщиков в матчах за сборную. В отборочном турнире Евро-2020 он забил соперникам девять мячей. За это время нападающий поднялся в историческом рейтинге бомбардиров сборной с шестого места на третье. От первого же его теперь отделяют всего шесть мячей. Девять голов Дзюбы позволили ему войти также в шестёрку лучших бомбардиров квалификации Евро-2020.

8. Александр Большунов (лыжные гонки)

Лыжник Александр Большунов в сезоне-2018/19 (особенно в его второй половине) предъявил немало аргументов, чтобы считаться одним из лучших лыжников современности. На чемпионате мира в Зефельде он принял участие во всех шести гонках, что уже само по себе является достижением. В четырёх из них Большунов завоевал серебряные медали — в командном спринте, скиатлоне, эстафете и марафоне на 50 км. Кроме него, никто из мужчин не поднимался столько раз на пьедестал почёта.

Недостаток золота Большунов восполнил сразу после окончания соревнований, выиграв марафон в Осло на этапе Кубка мира. Всего он первенствовал за сезон пять раз, благодаря чему занял второе место в общем зачёте — лучше из российских лыжников в современную эпоху пока никто не выступал. А в дистанционном зачёте Большунов и вовсе стал лучшим, повторив достижение Александра Легкова.

7. Никита Кучеров (хоккей)

Долгое время рекорд Александра Могильного по набранным очкам за сезон в НХЛ считался одним из вечных для российского хоккея. 26 лет назад он набрал 127 очков, и с тех пор никто не подходил к такому показателю близко. Так продолжалось, пока за дело не взялся Никита Кучеров. В сезоне-2018/19 он набрал невероятные 128 очков в 82 матчах за «Тампа-Бэй Лайтнинг». Кучеров заодно повторил рекорд Яромира Ягра по передачам за сезон для фланговых нападающих, раздав 87 пасов партнёрам. По итогам сезона россиянин стал обладателем трёх призов НХЛ — лучшему хоккеисту по версии игроков и журналистов, а также лучшему бомбардиру регулярного чемпионата.

В Кубке Стэнли «Тампа-Бэй» вылетела уже в первом круге, так что Кучеров смог поехать со сборной России на чемпионат мира и там снова проявил свои феноменальные навыки. Нападающий забросил шесть шайб и отдал десять передач, заняв второе место в бомбардирской гонке. Вместе с командой Кучеров второй раз стал бронзовым призёром.

6. Евгений Рылов (плавание)

Евгения Рылова можно смело назвать одним из героев чемпионата мира по плаванию, прошедшего в Кванджу. Главным его достижением стала ещё одна победа на фирменной дистанции 200 м на спине — два года назад он уже обгонял всех в этом виде программы.

Но не только этим успел отметиться уроженец Новотроицка. Рылов стал первым в истории, кто на одном чемпионате мира выиграл медали во всех дисциплинах на спине — на дистанциях 50 м и 100 м он стал вторым.

Рылов был незаменим и в эстафетах, причём не только в качестве спиниста, когда он помог завоевать бронзу в «комбинашке». Он также неожиданно раскрылся и как кролист, проплыв быстрее всех партнёров в финале эстафеты 4 × 100 м вольным стилем, что принесло команде первое за четыре года серебро.

5. Артур Бетербиев (профессиональный бокс)

Несомненно, главной звездой российского бокса в 2019 году был Артур Бетербиев. В мае он провёл первую защиту титула чемпиона мира по версии Международной боксёрской федерации и в пятом раунде закончил поединок с боснийцем Радивое Калайджичем, доведя свой послужной список до 14 побед без поражений.

А уже спустя пять месяцев Бетербиев получил шанс на ещё один чемпионский пояс, принадлежащий Всемирному боксёрскому совету. Россиянин сразился с украинцем Александром Гвоздиком, которого за десять лет до этого нокаутировал в любительском поединке. Бетербиев был сильнее на протяжении всего боя, а после трёх нокдаунов в десятом раунде был объявлен победителем. Он стал пятым россиянином в истории бокса, которому удалось объединить два титула чемпиона мира.

4. Хабиб Нурмагомедов (смешанные единоборства)

Одним из главных событий года в смешанных единоборствах стал бой за титул чемпиона UFC в лёгком весе между Хабибом Нурмагомедовым и Дастином Порье. Россиянин изначально был фаворитом в третьей защите своего пояса, но мало кто ожидал, что его 28-я победа в карьере будет настолько убедительной. Нурмагомедов победил в третьем раунде, подтвердив полное превосходство в своей весовой категории.

«Орла» и раньше можно было причислить к легендам и символам UFC, но в 2019 году все вопросы об этом должны были отпасть сами собой. Именно Нурмагомедов на данный момент дольше всех среди мужчин владеет поясом в лёгком весе: к моменту, когда он встретится с Тони Фергюсоном, он будет чемпионом уже более двух лет.

3. Никита Нагорный (спортивная гимнастика)

Для Никиты Нагорного 2019-й стал годом поистине выдающихся результатов. Началось всё с невероятного выступления на чемпионате России. 22-летний гимнаст выиграл не только многоборье, но и забрал пять золотых медалей и одну серебряную в отдельных упражнениях, при том что никто из сильнейших в стране соревнования не пропускал.

Следующей вершиной, покорённой Нагорным, стал чемпионат Европы. Он вернул России золото в мужском многоборье, которое в последний раз завоёвывал Давид Белявский в 2013 году. В финале Нагорный ни в одном из видов не набирал меньше 14,3 балла — для гимнастики это невероятный результат. Заодно уроженец Ростова-на-Дону победил в упражнениях на брусьях, став шестикратным чемпионом Европы.

Чемпионат мира принёс Нагорному ещё больше золотых медалей. Он помог команде выиграть многоборье впервые с 1991 года, стал лучшим в абсолютном первенстве и заодно победил в опорном прыжке. Нагорный стал первым за четыре года гимнастом, который завоевал три золота за один чемпионат мира. К тому же никто вот уже четверть века до него не одерживал побед в многоборье на гимнастических чемпионатах мира и Европы в один год.

2. Антон Чупков (плавание)

Ещё одним пловцом в рейтинге лучших спортсменов России стал Антон Чупков. На чемпионат мира он приехал за второй золотой медалью в плавании на 200 м брассом и уже в полуфинале побил рекорд соревнований, что на такой стадии случается довольно редко. Но в другом заплыве неожиданно быстро, с повторением рекорда мира, проплыл австралиец Мэтью Уилсон, и победа россиянина оказалась под вопросом. Теперь ради золота надо было плыть ещё быстрее.

Чупков к этому оказался готов. В финале он некоторое время проигрывал чуть ли не всем соперникам, но именно таким был его план. В нужный момент Чупков так ускорился, что улучшил мировой рекорд аж на 0,55 с. В Кванджу россиянин стал всего одним из двух пловцов, которые побили мировые достижения на личных дистанциях. Заодно он стал бронзовым призёром в комбинированной эстафете, приняв участие в предварительных заплывах.

1. Даниил Медведев (теннис)

Самую прекрасную историю спортивного успеха в 2019 году написал Даниил Медведев. Всего за один сезон из добротного теннисиста второй десятки рейтинга ATP он превратился в настоящую звезду своего вида спорта.

Главным достижением 23-летнего спортсмена стал первый со времён Марата Сафина выход в финал US Open, в котором он провёл умопомрачительный поединок с Рафаэлем Надалем — игра на равных в пятом сете после проигранных первых двух буквально свела болельщиков с ума. Медведев после этого турнира стал четвёртой ракеткой мира и первым из россиян за десять лет пробился на Итоговый турнир года.

Стала украшением сезона и блестящая серия из шести финалов подряд, в которую помимо US Open, вошли «Мастерсы» в Монреале, Цинциннати и Шанхае. Последние два из них Медведев выиграл, а всего он завоевал за сезон четыре титула, победив также на турнирах в Софии и Санкт-Петербурге. В течение года россиянин восемь раз обыгрывал соперников из первой десятки рейтинга ATP, в том числе дважды наносил поражения первой ракетке мира Новаку Джоковичу.

Главным итогом года для Медведева стало то, что впервые у великого поколения теннисистов Роджера Федерера, Надаля и Джоковича появился конкурент, способный сбросить его с первых трёх позиций мирового рейтинга. Именно россиянину прочат это в новом 2020 году.

Тренер года — Дзамболат Тедеев (вольная борьба)

Мужская сборная России по вольной борьбе под руководством Дзамболата Тедеева в 2019 году была непобедима и выигрывала командный зачёт на всех крупных турнирах, в которых участвовала. В марте борцы выигрывали Кубок мира в Якутске — в 40 схватках россияне потерпели всего четыре поражения. Месяцем позже они выиграли восемь медалей из десяти на чемпионате Европы, из которых две были золотые.

На Европейских играх в Минске концентрация золота в сборной по вольной борьбе возросла — теперь их уже было четыре из шести возможных. А настоящий триумф произошёл на чемпионате мира в Нур-Султане. Девять медалей в десяти весовых категориях, в том числе пять золотых — это исторический рекорд для команды после распада СССР.