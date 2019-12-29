Доминирование фигуристок, защита титула в UFC и рекорд в плавании: главные спортивные победы россиян в 2019 году

В уходящем году российские спортсмены добились впечатляющих и в ряде случаев исторических достижений. Беспроигрышная серия российских фигуристок, защита Хабибом Нурмагомедовым титула чемпиона UFC, россыпь медалей на чемпионате мира по плаванию, триумф гимнастов во главе с Никитой Нагорным — таким запомнится 2019 год для российского спорта.

Всё золото — российским фигуристкам

Российские фигуристки все последние годы радовали болельщиков своими успехами, но в 2019-м превзошли самих себя. Впервые в истории представительницам одной страны удалось в течение 12 месяцев выиграть все официальные турниры, к которым относятся чемпионат мира и Европы, а также этапы и финал Гран-при.

Начало победной серии положила Софья Самодурова на первенстве Европы в Минске, где она смогла обойти олимпийскую чемпионку Алину Загитову. Спустя два месяца на чемпионате мира в Сайтаме ученица Этери Тутберидзе выиграла свой последний титул, которого не хватало в её коллекции. Евгения Медведева на тех же соревнованиях завоевала бронзовую медаль.

А уже в сезоне 2019/2020 на мировую сцену триумфально взошли Алёна Косторная, Анна Щербакова и Александра Трусова. Каждая из них выиграла по два этапа Гран-при, а в финальном турнире лучшей стала Косторная, установившая два мировых рекорда: в короткой программе и по сумме баллов. Интересно, что на восьми турнирах из девяти помимо первого места российские фигуристки обязательно занимали второе или третье.

Российская НХЛ

В прошедшем сезоне в НХЛ российские хоккеисты были одними из главных действующих лиц. В регулярном чемпионате особенно выделились трое — Никита Кучеров, Александр Овечкин и Андрей Василевский. Кучеров стал лучшим бомбардиром со 128 очками, побив рекорд среди россиян и повторив достижение Яромира Ягра по передачам за сезон для крайних нападающих. Овечкин был лучшим по голам — с 51 шайбой он в восьмой раз стал обладателем «Морис Ришар Трофи» как самый результативный снайпер сезона. Наконец, Василевский был назван лучшим вратарём, получив приз «Везина Трофи».

А в плей-офф до главного приза дотянулись Владимир Тарасенко и Иван Барбашёв. Вместе с «Сент-Луис Блюз» они проделали путь от последнего места в турнирной таблице «регулярки» до финала Кубка Стэнли, в котором победили «Бостон Брюинз». Они стали 31-м и 32-м российским хоккеистом, выигравшим главный командный трофей в НХЛ.

Один чемпион и два претендента в UFC

Российские спортсмены в 2019 году продолжали завоёвывать позиции в главном промоушене смешанных единоборств — UFC. Хабиб Нурмагомедов во второй раз защитил чемпионский титул в лёгком весе, победив в Абу-Даби американца Дастина Порье. Этот бой стал одним из главных событий года.

Вплотную к титульным поединкам подобрались ещё два бойца. Забит Магомедшарипов остаётся непобедимым в UFC в полулёгком весе на протяжении шести боёв. В 2019-м он победил Джереми Стивенса и Кэлвина Каттара на шоу в Москве, поднявшись на третье место в рейтинге. Того же самого в легчайшем весе добился Пётр Ян после трёх побед за год над Джоном Додсоном, Джимми Риверой и Юрайей Фейбером.

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Медальный рекорд в плавании

Только трём странам удавалось завоёвывать больше 15 медалей на чемпионате мира по плаванию — США, Австралии и ГДР. В 2019 году в этот список вошла и Россия. На соревнованиях в Кванджу отечественные пловцы завоевали 16 наград, установив национальный рекорд. Из них три были золотыми, семь серебряными и шесть бронзовыми.

Победы одержали Евгений Рылов, Антон Чупков и Юлия Ефимова — все они выиграли своё золото в один день, повторив собственное достижение двухлетней давности, когда тоже одновременно первенствовали в своих заплывах на чемпионате мира 2017 года. Чупков при этом установил новый мировой рекорд в плавании на 200 метров брассом и стал обладателем бронзы в эстафете, Ефимова дополнила свою коллекцию серебром и бронзой в личных видах, а Рылов вовсе увёз домой коллекцию из пяти наград, в числе которых, помимо золота, были три серебра и одна бронза.

Чемпионы клубной Европы

В 2019 году лучшей баскетбольной командой Европы снова стал московский ЦСКА. Подопечные Димитриса Итудиса в четвёртый раз в истории выиграли Евролигу добавив это достижение к своим четырём победам в Кубке европейских чемпионов.

Весной армейцы смогли в восьмой раз подряд пробиться в «Финал четырёх». Эта стадия едва не началась с огорчения — в полуфинале с «Реалом» российский клуб проигрывал восемь очков на старте четвёртой четверти. Но ЦСКА сумел отыграться и выиграл матч со счётом 95:90. В финале с «Анадолу Эфес» армейцы сразу завладели преимуществом и не упускали его до финальной сирены, одержав победу со счётом 91:83.

Абсолютная серия в Лиге наций

В волейболе 2019 год был богат на разные соревнования, и самый престижный из них выиграла мужская сборная России. Речь идёт о Лиге наций, пришедшей на смену Мировой лиге. В прошлом сезоне российская команда выиграла дебютный розыгрыш этого турнира, а в этом году защитила титул.

Главный тренер Туомас Саммельвуо составил удачный план на Лигу наций — в регулярном чемпионате он активно использовал новых игроков, которые проиграли только три матча из 15, а в финальном раунде, прошедшем в Чикаго, уже использовал сильнейший состав сборной. В матче за золото россияне обыграли сборную США со счётом 3:1 и во второй раз из двух возможных выиграли главный коммерческий турнир для сборных.

AFP

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Золото на пляже

Сопутствовала удача и волейболистам, играющим на песке. На чемпионате мира по пляжному волейболу российскому дуэту, состоявшему из опытного Вячеслава Красильникова и молодого Олега Стояновского, удалось впервые в истории страны выиграть золотые медали. Прежде лучшим результатом в этом виде спорта для россиян было серебро.

Красильников и Стояновский без потерь прошли групповой этап, не проиграв ни одного сета. Также уверенно они двигались и по сетке плей-офф, где впервые отдали партию только в полуфинале. В матче за золото россияне обыграли немцев Юлиуса Толе и Клеменса Виклера, отыгравшись после проигранного первого сета.

Расцвет мужской гимнастики

С советских времён мужской сборной по спортивной гимнастике не удавалось выиграть командное многоборье на чемпионатах мира. В 2018 году это почти удалось исправить, но всё-таки в споре за золото россияне уступили 0,049 балла Китаю. Спустя год реванш состоялся. Денис Аблязин, Давид Белявский, Артур Далалоян, Никита Нагорный и Иван Стретович выступили безукоризненно на чемпионате мира в Штутгарте, выиграв у китайцев более балла.

Через два дня Нагорный и Далалоян повторили ещё одно достижение, которое в последний раз покорялось советской школе гимнастики. Они заняли два первых места в личном многоборье. Ещё по одной золотой и серебряной медали гимнасты выиграли в опорном прыжке, а Далалоян сумел вдобавок завоевать бронзу в упражнениях на перекладине.

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Фехтовальщики готово к Олимпиаде

Так же, как и за год до Олимпиады в Рио-де-Жанейро, российские фехтовальщики выиграли общий медальный зачёт предолимпийского чемпионата мира. На соревнованиях в Будапеште они завоевали три золотые медали, три серебряные и одну бронзовую. Лучшей спортсменкой стала рапиристка Инна Дериглазова, которая к своим четырём титулам чемпионки мира добавила ещё два.

Отдельно стоит упомянуть достижение, которого добились девушки. Во всех трёх видах оружия они дошли до финалов командных турниров. В последний раз это удавалось представительницам одной страны в 2001 году, и тогда это тоже были российские спортсменки.

Победа над Бразилией ради бронзы

Сборная России по пляжному футболу не смогла в этом году выиграть чемпионат мира в Парагвае, но её выступление всё равно достойно похвалы. После непростого группового этапа подопечные Михаила Лихачёва должны были встретиться в четвертьфинале с могучей командой Бразилии. Но россияне тактически переиграли южноамериканцев и оставили их без полуфинала всего во второй раз в истории.

Далее российская команда всё-таки уступила в овертайме Италии, но без медалей домой не вернулась. В матче за третье место пляжные футболисты из России обыграли команду Японии и во второй раз завоевали бронзовые награды.

Историческое свершение борцов

Чемпионат мира по борьбе в Нур-Султане закончился ожидаемой победой россиян в медальном зачёте. Но то, насколько убедительной она оказалась, мало кто мог представить. В 30 категориях россияне завоевали 19 медалей различного достоинства — девять золотых, пять серебряных и пять бронзовых.

В последний раз такого же результата добивалась сборная СССР в 1983 году, когда разыгрывалось 20 комплектов наград. С тех пор казалось, что этого результата будет невозможно добиться даже с учётом того, что прибавилось десять весовых категорий у женщин, а бронзовых медалей стало вручаться в два раза больше. Сильных борцовских держав стало слишком много, и доминирование одной над всеми остальными уже нельзя представить.

Но в этот раз сборная России сумела оставить остальные страны далеко позади себя по количеству медалей — на втором месте оказалась Япония с девятью медалями. Во многом такому солидному достижению поспособствовал прорыв в женской борьбе — девушки положили в общую копилку пять наград, хотя за два последних года они только один раз оказывались на пьедестале почёта.

Золотые сани

На чемпионате мира по санному спорту в Винтерберге российской команде удалось совершить воистину историческое достижение для этого вида спорта. Татьяна Иванова, Семён Павличенко, Владислав Южаков и Юрий Прохоров совершили то, что раньше казалось невозможным. Они прервали победную серию немецкой сборной в командой эстафете, которую никто не мог обыграть с 2000 года.

В этом виде программы Германия никогда не опускались даже ниже второго места — только если по регламенту было разрешено заявлять второй состав. В Винтерберге, на своей собственной трассе, немцы собирались забрать очередное золото, тем более во всех отдельных дисциплинах они стали чемпионами. Но у российской команды были собственные планы. Именно она одержала победу, а немецкие саночники остались с бронзой, уступив заодно итальянцам. Возможно, в масштабах всего спорта это событие не покажется чрезмерно значительным, но в санном спорте с этим мало что может сравниться.