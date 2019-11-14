Задержки по зарплате и угроза распродажи лидеров: что известно о финансовых проблемах «Ростова»

ФК «Ростов», ведущий борьбу за медали в РПЛ, испытывает серьёзные финансовые сложности. Об этом заявил главный тренер команды Валерий Карпин. При этом он подтвердил, что футболистам уже три месяца не выплачивают зарплату. Ранее в СМИ появилась информация, что клуб попал в «финансовую блокаду» со стороны спонсоров, а зимой будет вынужден устроить массовую распродажу ведущих игроков.

Команда-открытие и мастеровитый тренер

Нынешний сезон, казалось, может стать для «Ростова» одним из лучших в истории. Под руководством Валерия Карпина команда с первых туров включилась в борьбу за чемпионство и первый круг завершила на втором месте с отставанием всего в три очка от лидирующего «Зенита». Правда, добавило негатива неожиданное домашнее поражение от «Тамбова», которое отпустило жёлто-синих на третью строчку.

Но даже эта досадная осечка не отменяла достаточно радужных перспектив «Ростова». Во-первых, Карпин собрал по-настоящему сильную команду. Эльдор Шомуродов наряду с Александром Соболевым лидирует в гонке бомбардиров РПЛ с десятью мячами. Центральный защитник Дмитрий Чистяков, лишь в текущем сезоне дебютировавший в РПЛ, осенью получил вызов в сборную России. А норвежца Матиаса Норманна многие уже сейчас называют лучшим опорником чемпионата. По информации СМИ, им всерьёз интересуется «Манчестер Юнайтед».

Достаточно в команде и других качественных исполнителей. Так, опытный Роман Ерёменко отвечает за креатив в атаке, Алексей Ионов с шестью голевыми передачами является лучшим ассистентом «Ростова», а Егор Бабурин совершает эффектные спасения на последнем рубеже.

Удивительным образом в текущем сезоне у ростовчан «выстрелил» целый ряд исполнителей. Футболисты здесь стоят горой за Карпина и готовы сражаться за своего тренера. К тому же «Ростов» может похвастать великолепной поддержкой. На домашних матчах жёлто-синих в РПЛ в среднем собирается почти 30 тыс. зрителей. И на глазах у своих болельщиков ростовчане в текущем сезоне проиграли лишь раз — как раз «Тамбову».

Долги по зарплате за три месяца и «финансовая блокада»

Казалось, что с таким тренером, составом и поддержкой болельщиков, а также грамотным менеджментом перед клубом открываются неплохие перспективы и команда сумеет по крайней мере гарантировать себе попадание в первую пятёрку, а следовательно, и в еврокубки, — ведь от шестого места «Ростов» отделяет целых девять очков.

Однако в среду поклонников коллектива ошарашили неприятной новостью. В одном из российских СМИ появилась информация о том, что клуб испытывает серьёзные финансовые проблемы. Якобы футболисты не получают положенные им зарплаты и премиальные уже три месяца, а зимой «Ростов» может продать ведущих игроков.

Речь идёт как раз о Чистякове, Норманне, Ерёменко, Ионове, Шомуродове, а также полузащитнике Ивелине Попове, капитане сборной Болгарии. К слову, только эта шестёрка оценивается авторитетным порталом Transfermarkt в €16,5 млн. Стоимость всего состава — почти €40 млн.

Это может привести к тому, что клуб покинут также Карпин, президент Арташес Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

Также сообщалось, что проблемы «Ростова» связаны с «финансовой блокадой»: спонсоры перестали оказывать помощь, и клуб вынужден рассчитывать лишь на средства Арутюнянца. Связывается же это с политикой первого заместителя губернатора Игоря Гуськова, который курирует спорт в регионе.

«Без поддержки правительства стабилизация нереальна»

Информацию о проблемах в «Ростове» оперативно подтвердил Карпин. Главный тренер честно рассказал о том, что происходит с клубом в настоящий момент.

«Насколько всё сложно? Очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнят мои слова в ответ на вопросы о чемпионской гонке, Лиге Европы, Кубке России. Не считаю, исходя из нашей ситуации, что вообще об этом можно говорить. Нам нужно понимать свою ситуацию и говорить об этом», — приводит слова специалиста «Спорт-Экспресс».

Также Карпин подтвердил, что зарплаты в стане жёлто-синих действительно не выплачиваются уже три месяца.

«И подобное происходит не в первый раз. Похожее наблюдалось и в прошлом сезоне, сейчас это повторилось. Ребята молодцы, что всё понимают, терпят и работают на совесть. Но бывает, что приходит момент, когда наступает предел. Могу сказать парням только слова благодарности, но бороться за что-то серьёзное при таком положении вещей сложно», — добавил Карпин.

Наконец, тренер заявил, что покинет «Ростов» в случае ухода Арутюнянца и Рыскина и сосредоточится на воспитании двух дочерей.

«Все обещания повисают в воздухе. Большими усилиями собрана команда, всё благодаря Арутюнянцу и Рыскину. И конечно же, будет обидно всё это потерять после стольких усилий как со стороны президента и спортивного директора клуба, так и команды. Не говорю уже о том, что необходима огромная помощь, важно, чтобы хотя бы не вставляли палки в колёса и выполняли свои же обещания. Без поддержки правительства области, которое является акционером «Ростова», стабилизация нереальна. Все обещания, которые давались, не выполнялись», — подытожил Карпин.

Впрочем, в Общероссийском профсоюзе футболистов (ОПСФ), внимательно отслеживающем ситуацию в «Ростове», пока не склонны оценивать положение дел в клубе как критическое.

«Трёхмесячная задержка достаточно часто бывает в разных клубах, в «Ростове» это тоже периодически происходит. Пока что я не вижу никакого повода для паники. Да, в «Ростове» образуются долги, но они их гасят, это из года в год происходит. Пока что никаких эксцессов не происходит, я не думаю, что здесь есть реальный повод для паники. У клуба имеются хорошие активы в виде игроков, к которым есть интерес на рынке, поэтому это не самая страшная ситуация», — заявил глава ОПСФ Александр Зотов изданию «Р-Спорт».