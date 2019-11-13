Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ситуацию вокруг финансовых проблем клуба.
Карпин рассказал о сложной финансовой ситуации в «Ростове»
  • РИА Новости

«Всё сложно, очень. Надеюсь, теперь те, кто умеет читать между строк, вспомнят мои слова в ответ на вопросы про чемпионскую гонку, Лигу Европы, Кубок России. Долги перед командой по зарплате составляют три месяца. И подобное происходит не в первый раз», — приводит слова Карпина «Спорт-Экспресс».

Он отметил, что благодарен игрокам за то, что они, несмотря на такую ситуацию, терпят и продолжат работать.

«Бороться за что-то серьёзное при таком положении вещей сложно. Чем всё закончится? Это зависит от ответа на вопрос, кому нужен клуб «Ростов», нужен ли вообще и в каком формате. Это главное», — подытожил специалист.

По итогам 16 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков.

Ранее сообщалось, что Карпин может покинуть «Ростов» вместе с шестью игроками основного состава.

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