СМИ: Карпин может покинуть «Ростов» вместе с шестью игроками основного состава

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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин может покинуть команду вместе с шестью футболистами основного состава из-за финансовых проблем клуба.
СМИ: Карпин может покинуть «Ростов» вместе с шестью игроками основного состава
  • © Александр Гальперин
  • РИА Новости

Как сообщает «Спорт-Экспресс», клуб три месяца не выплачивает зарплату игрокам и тренерскому штабу.

Отмечается, что единственным источником финансов является компания президента клуба Арташеса Арутюнянца, так как спонсоры не оказывают материальную помощь.

Если ситуация не изменится, то зимой «Ростов» продаст защитника Дмитрия Чистякова, хавбеков Матиаса Норманна, Ивелина Попова, Романа Ерёменко, Алексея Ионова, а также форварда Эльдора Шомуродова. Помимо этого, команду покинут Карпин, Арутюнянц и спортивный директор Алексей Рыскин.

После 16 туров Российской премьер-лиги «Ростов» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 30 очков. 

Ранее Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году.

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