Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году

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Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.
Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году
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«Болельщики после игры ругались: «Вы продали матч». Слышать такое было очень неприятно. Мне ничего об этом не известно, я в таких делах никогда не участвовал. После матча в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!», другие винили полузащитников. Вся команда дралась! Только я не участвовал — сидел в другой комнате, с доктором. В столкновении с Игнашевичем заработал сотрясение мозга. Потому и заменили — не больше играть. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал», — заявил Каньенда в интервью «Чемпионату».

ЦСКА выиграл матч со счётом 2:1 и сделали ещё один шаг к чемпионскому титулу, который завоевал спустя три недели во Владивостоке.

Ранее «Динамо» выступило с заявлением по поводу перепалки с «Рубином» в соцсетях.

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