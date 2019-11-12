Каньенда рассказал о потасовке в раздевалке «Ростова» после матча с ЦСКА в 2006 году

Форвард Исо Каньенда, выступавший за «Ростов» в середине прошлого десятилетия, рассказал, что происходило в раздевалке команды после матча с ЦСКА в октябре 2006 года.

«Болельщики после игры ругались: «Вы продали матч». Слышать такое было очень неприятно. Мне ничего об этом не известно, я в таких делах никогда не участвовал. После матча в раздевалке произошла потасовка. Одни кричали: «Это защитники виноваты!», другие винили полузащитников. Вся команда дралась! Только я не участвовал — сидел в другой комнате, с доктором. В столкновении с Игнашевичем заработал сотрясение мозга. Потому и заменили — не больше играть. Крики, шум из-за стены раздевалки слышал», — заявил Каньенда в интервью «Чемпионату».

ЦСКА выиграл матч со счётом 2:1 и сделали ещё один шаг к чемпионскому титулу, который завоевал спустя три недели во Владивостоке.

Ранее «Динамо» выступило с заявлением по поводу перепалки с «Рубином» в соцсетях.