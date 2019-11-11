«Динамо» выступило с заявлением по поводу перепалки с «Рубином» в соцсетях

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Московский футбольный клуб «Динамо» выступил с официальным заявлением по поводу ситуации после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с казанским «Рубином».
«Динамо» выступило с заявлением по поводу перепалки с «Рубином» в соцсетях
  • @fcdm_official
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«Считаем недопустимым безосновательно приписывать сотрудникам нашего клуба якобы имевшие место оскорбительные выражения в адрес представителей «Рубина» и в угоду кликабельности авторских материалов раздувать конфликт, для которого нет никаких поводов», — говорится в сообщении на официальном сайте «Динамо».

Бело-голубые также призвали не переходить в плоскость вседозволенности.

«Динамо» одержало победу со счётом 1:0. После матча пресс-служба «Рубина» начала резко высказываться в Twitter по поводу удаления игрока казанцев Александра Зуева.

Ранее главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выступил с заявлением по поводу своих высказываний в адрес арбитров матча 16-го тура РПЛ с «Сочи» (3:2).

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