Гончаренко назвал недопустимыми свои слова в перерыве матча с «Сочи»

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выступил с заявлением по поводу своих высказываний в адрес арбитров матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:2).

«Признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений», — цитирует специалиста официальный сайт армейцев.

При этом он отметил, что не позволил себе никаких оскорблений в адрес судьи.

«Отчётливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», — сказал Гончаренко.

Напомним, что наставник ЦСКА в перерыве матча в жёсткой форме высказывал недовольство арбитру встречи Станиславу Васильеву.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Гончаренко в матче с «Сочи».