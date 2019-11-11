Гончаренко назвал недопустимыми свои слова в перерыве матча с «Сочи»

Короткая ссылка
Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко выступил с заявлением по поводу своих высказываний в адрес арбитров матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Сочи» (3:2).
Гончаренко назвал недопустимыми свои слова в перерыве матча с «Сочи»
  • РИА Новости

«Признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений», — цитирует специалиста официальный сайт армейцев.

При этом он отметил, что не позволил себе никаких оскорблений в адрес судьи.

«Отчётливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», — сказал Гончаренко.

Напомним, что наставник ЦСКА в перерыве матча в жёсткой форме высказывал недовольство арбитру встречи Станиславу Васильеву.

Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Гончаренко в матче с «Сочи».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить