Гончаренко назвал недопустимыми свои слова в перерыве матча с «Сочи»
- РИА Новости
«Признаю, что общался с судьями на повышенных тонах, что было следствием моей эмоциональной оценки их поведения и принятых ими в первом тайме решений», — цитирует специалиста официальный сайт армейцев.
При этом он отметил, что не позволил себе никаких оскорблений в адрес судьи.
«Отчётливо сознаю, что матчи РПЛ интересны самой широкой аудитории телезрителей, включая детей и женщин, и подобные проявления эмоций с моей стороны недопустимы», — сказал Гончаренко.
Напомним, что наставник ЦСКА в перерыве матча в жёсткой форме высказывал недовольство арбитру встречи Станиславу Васильеву.
Ранее сообщалось, что КДК РФС рассмотрит поведение тренера ЦСКА Гончаренко в матче с «Сочи».