На глубине 400 метров: Кубок Гагарина впервые побывал в действующей шахте

Вратарь ЦСКА Илья Сорокин спустился с главным хоккейным трофеем страны — Кубком Гагарина — в действующую шахту в родном Новокузнецке. Он обучился технике безопасности и прошёл обряд посвящения в горняки. После этого голкипер посетил рельсобалочный цех старейшего металлургического завода города.

«Мы-то так, играем, а мужики работают»

Вратарь московского ЦСКА Илья Сорокин стал чемпионом Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) сезона-2018/19. В родном Новокузнецке он не только показал Кубок Гагарина горнякам, но и спустился с ним в действующую шахту «Распадская» на глубину 400 м.

Работники предприятия встретили трофей и его обладателя громкими аплодисментами. Сам хоккеист рассказал, что испытывал волнение перед спуском.

«Сначала немного нервничал, но мне всё объяснили, показали и рассказали. Ребята, шахтёры, выполняют колоссальную работу, огромное уважение им за это. Нереальный труд!» — приводит слова Сорокина «Комсомольская правда».

Голкипер прослушал курс техники безопасности, научился пользоваться специальным оборудованием, а также прошёл обряд посвящения в шахтёры. Несмотря на то что труд горняков знаком спортсмену — его родственники работали именно в «Распадской» — он признался, что отныне испытывает ещё большее уважение к этой профессии.

Вратарь хоккейного ЦСКА Илья Сорокин проходит обряд посвящения в шахтёры

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«Своим дедам расскажу про новый очистной комбайн, которым доверили управлять. Впечатление — как будто играешь в компьютерную игрушку, управляешь джойстиком. Даже не осознаёшь, что машина может срезать тысячи тонн угля в час. Но, несмотря на новую технику, шахтёрский труд остаётся колоссальной, тяжёлой и энергозатратной работой. Своим ребятам скажу: «Мы-то так, играем, а там мужики работают», — добавил Сорокин.

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На следующий день Кубок Гагарина отправился в ещё одно знаковое для Новокузнецка место — на старейший металлургический завод. Хоккеист показал награду сотрудникам рельсобалочного цеха. В свою очередь, работники предприятия смогли пообщаться с триумфатором КХЛ. Заместитель главы города по социальным вопросам Григорий Вержицкий отметил, что это место было выбрано неслучайно.

«Хоккейная команда зарождалась на базе металлургического комбината. Поэтому мы и приняли решение в очередной раз в этом году привезти Кубок Гагарина в цеха для того, чтобы он воссоединился со своими корнями», — рассказал Вержицкий в эфире телеканала «Ново-ТВ».

По словам Сорокина, для него было важно, чтобы награду увидели как можно больше жителей Новокузнецка.

«Хотели сделать что-то такое, что было бы приятно людям и в то же время интересно. Решили посетить производство, потому что из-за работы не всем удастся прийти на вечернюю автограф-сессию. Как говорится, если гора не идёт к Магомету, то Магомет идёт к горе. Рад, что так всё получилось, меня очень тепло приняли, спасибо. Это колоссальный труд, огромная работа. Пока мозг не совсем осознаёт масштаб производства, какие-то гигантские цифры», — признался вратарь.

Сёрфинг и музей ядерной индустрии

Кубок Гагарина уже не первый раз в нынешнем межсезонье приезжает в Новокузнецк. В начале июля нападающие Ивaн Телегин и Кирилл Капризoв провели встречу с юными воспитанниками местной хоккейной школы, а также устроили автограф-сессию в драматическом театре, где все желающие получили возможность сфотографироваться не только с самими виновниками торжества, но и с трофеем.

Затем он отправился в Миасс на Южном Урале, где вместе с защитником Никитой Нестеровым прокатился на доске для сёрфинга в местном озере. После этого нападающий Максим Шалунов принёс Кубок Гагарина в музей ядерной индустрии закрытого города Снежинска.

Кроме того, награда уже успела побывать в Челябинске, Омске, Москве, Минске и других городах. В каждом из них её прибытие сопровождалось огромным ажиотажем. Особенный интерес главный трофей КХЛ вызывал у воспитанников спортшкол, в которых много лет назад действующие игроки ЦСКА делали первые шаги в хоккее.

Перед Сорокиным Кубок Гагарина получил защитник Михаил Пашнин. Уроженец Челябинска решил не ограничиваться малой родиной и отправился с призом на место гибели ярославского «Локомотива», за который он выступал с 2012 по 2017 год.

«Изначально я просто планировал привезти Кубок Гагарина в Ярославль. Позвал родных, устроил домашний ужин. На следующий день поехал на мемориал погибшим в авиакатастрофе хоккеистам, почтили память ребят. Потом попарился с ним в бане. Вспомнил, что то же самое в прошлом году делали и казанские игроки. Мне идея понравилась, решил повторить», — цитирует Пашнина Sports.ru.

Федерация хоккея России (ФХР) приняла решение отпускать Кубок Гагарина в путешествие вместе с победителями плей-офф КХЛ с сезона-2011/12. Первым городом, который он посетил, стал Санкт-Петербург — родина нападающих Константина Горовикова и Константина Волкова. В разное время трофей побывал в столичном следственном изоляторе «Бутырка», на традиционном празднике татарских и башкирских народов Сабантуй и даже на футбольном матче в Москве. Благодаря легионерам он выезжал и за границу — в Чехию, Финляндию, Швецию и другие страны.