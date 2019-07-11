«Всё сделано в интересах подготовки»: что говорили о назначении Кудашова главным тренером сборной России по хоккею

Алексей Кудашов обладает необходимым опытом для работы в должности главного тренера сборной России по хоккею. Об этом заявил пятикратный чемпион страны в составе «Локомотива» и «Салавата Юлаева» Владимир Антипов. Президент Федерации хоккея России (ФХР) Владислав Третьяк рассказал о причине отставки Ильи Воробьёва, а трёхкратный обладатель золота Олимпиады Анатолий Давыдов восхитился лидерскими качествами нового наставника. При этом бывший главный тренер «Динамо» Владимир Крикунов отметил, что положительно относится к совмещению постов в национальной команде и клубе.

Назначение Алексея Кудашова на должность главного тренера сборной России по хоккею вызвало удивление не только у многих болельщиков, но и у экспертов. На протяжении последних полутора лет специалист входил в штаб теперь уже бывшего наставника национальной команды Ильи Воробьёва, но спустя полтора месяца после окончания чемпионата мира в Словакии занял его место. Примечательно, что аналогичная рокировка произошла и в петербургском СКА.

Как сообщил президент ФХР Владислав Третьяк, изменения на тренерском мостике национальной команды связаны с выступлением на первенстве планеты. В Братиславе и Кошице «красная машина» предстала в звёздном составе, однако в полуфинале сенсационно проиграла финнам и в итоге завоевала лишь бронзовые медали.

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«По итогам чемпионата мира мы сделали выводы. Штаб остался практически тот же, потому что всё сделано в интересах подготовки. У Воробьёва большой опыт, мы всё равно будем поддерживать контакт с ним», — цитирует Третьяка ТАСС.

Прошедший сезон стал для Воробьёва не самым успешным. Помимо болезненного поражения сборной на чемпионате мира, он не смог добиться серьёзных успехов и со СКА, который уступил ЦСКА в финале Западной конференции. Как считает бывший главный тренер сборной России Владимир Крикунов, именно эти неудачи могли стать причиной его ухода.

«Наверное, не устраивали результаты сборной и клуба, поэтому произошли эти изменения. Мне нравилась работа Кудашова в Ярославле («Локомотив». — RT), у него была хорошая команда, он подтягивал молодых ребят... Понятно, что такого опыта у него нет, но он придёт. Флаг ему в руки — и вперёд», — сказал Крикунов.

Таким образом, в ФХР решили продолжить практику, согласно которой специалист совмещает посты в клубе и национальной команде. До Воробьёва так же работал Олег Знарок, который на протяжении двух сезонов возглавлял сборную России и всё тот же СКА.

«Я думаю, что это даже хорошо. Есть проблема только в олимпийский год. Тогда тренеру не хватает времени на всё… Можно как-то уходить или давать помощников. А чемпионат мира проходит после розыгрыша Кубка Гагарина. Ты уже завершил сезон в КХЛ и можешь тренировать национальную команду. Тем более что СКА — это один из её базовых коллективов», — добавил Крикунов.

Говоря об отставке Воробьёва, двукратный олимпийский чемпион Александр Кожевников отметил, что в последнем сезоне тот не справился со своими обязанностями ни в СКА, ни в сборной России.

«Со стороны казалось, что Воробьёв не совсем в своей тарелке при таком колоссальном давлении, которое предполагают обе должности», — отметил Кожевников.

Он напомнил, что Воробьёв успешно трудился в «Металлурге», но подчеркнул, что команда из Магнитогорска существовала в более спокойной атмосфере. Кроме того, костяк коллектива был сформирован её бывшим главным тренером — обладателем Кубка Стэнли Майком Кинэном.

«В СКА пришлось самому собирать коллектив, и тут он, на мой взгляд, «поплыл». Не говоря уже о сборной, которая на последнем чемпионате мира показывала качественный хоккей, но ничего не смогла сделать в решающем матче. А тренер национальной команды всё-таки должен уметь находить неординарные решения в критической ситуации», — заключил прославленный спортсмен.

По мнению пятикратного чемпиона России по хоккею Владимира Антипова, смена наставника сборной «видится логичным ходом» после такого завершения чемпионата мира. Кроме того, он отметил, что сохранение состава тренерского штаба должно положительно сказаться на результатах Кудашова.

«Надо понимать, что для работы в сборной требуется адаптация. А у Кудашова уже есть необходимый опыт. Тем более что тренерский штаб остаётся неизменным, произошла лишь рокировка», — цитирует Антипова «Чемпионат».

По словам трёхкратного олимпийского чемпиона Виталия Давыдова, при Кудашове вряд ли стоит ждать серьёзных изменений в игре сборной России. При этом он подчеркнул, что причина не только в совместной работе нынешнего и бывшего наставников коллектива.

«На мой взгляд, когда Кудашов был главным тренером в ярославском «Локомотиве», стиль игры команды кардинально не отличался от возглавляемого в ту пору Воробьёвым магнитогорского «Металлурга». Да и вообще, на мой взгляд, современные российские специалисты по своей квалификации находятся примерно на одном уровне. Последние, кто был намного выше классом, — это Олег Знарок и Харийс Витолиньш», — приводят слова Давыдова «Известия».

Примечательно, что Кудашов — первый за 12 лет главный тренер сборной России, у которого до прихода в национальную команду не было серьёзных достижений на клубном уровне. В отличие от него, Воробьёв, Знарок и Зинэтула Билялетдинов к этому моменту уже успели выиграть Кубок Гагарина, и лишь Вячеслав Быков добился успехов в КХЛ уже после того, как встал у руля «красной машины».

«Я бы не стал преувеличивать проблему отсутствия трофеев у Кудашова как тренера. В принципе, не помню случая, чтобы у нас в сборную назначали профанов. Все до этого чего-то добивались с клубами — или титулов, или хороших результатов, превосходящих имеющиеся ресурсы», — отметил Давыдов.

При этом он рассказал, что на него произвели впечатление лидерские качества действующего тренера сборной, когда тот работал вице-президентом московского «Динамо».

«Кудашов всегда был очень классным нападающим, а самое главное — хоккеистом с железным характером. Мы выиграли первый Кубок Гагарина, и Лёша тогда внёс не только игровой, но и феноменальный моральный вклад в успех, поддерживая фантастическую атмосферу в команде. То же самое он перенёс и на свою тренерскую деятельность», — заключил легендарный атлет.

Положительно отозвался о Кудашове и генеральный менеджер «Ак Барса» Рафик Якубов, который работал с ним в казанском коллективе.

«Уже тогда я видел, каким авторитетом он пользовался у игроков. Во многих командах, где он выступал, был капитаном. Поверьте, по себе знаю: это очень серьёзная и ответственная роль. ФХР ведёт плановую подготовку к Олимпиаде-2022. И сейчас смена произошла не сгоряча, а после тщательного анализа ситуации», — выразил своё мнение функционер.

При этом не все восторженно встретили новость о назначении Кудашова на должность главного тренера сборной России и СКА. Так, двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов оказался недоволен тем, что отставка бывшего наставника не была аргументирована.

«Почему Илью Воробьёва отстранили, никто нам не объяснил. И вообще, кто обсуждал кандидатуру Кудашова? Раньше всё было ясно. Сейчас всё сообщают только через прессу», — возмутился Михайлов в разговоре со «Спорт-Экспрессом».

По словам бывшего хоккеиста «Вашингтон Кэпиталз» Андрея Николишина, в смене Воробьёва на Кудашове нет «ничего хорошего».

«Поменяли одного на другого, остался тот же тренерский штаб. Все, кто тренируют СКА, работают и в сборной. Если раньше это было как-то упорядочено, когда по итогам сезона или большого турнира собирался тренерский совет и принимались решения, то сейчас это всё в одностороннем порядке», — заявил Николишин в интервью РИА Новости.

Он признался, что хотел бы услышать оценку работы Воробьёва на чемпионате мира, и выразил мнение, что у наставников не хватает времени для строительства команды.