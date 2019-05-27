Феномен Василевского, 32 очка Кучерова и Гусева и невнятная игра звёзд: итоги выступления сборной России на ЧМ по хоккею

Сборная России завершила своё выступление на чемпионате мира по хоккею 2019 года в Словакии, завоевав бронзовые медали. Подопечные Ильи Воробьёва запомнились своим сверхатакующим стилем игры, а Никита Кучеров и Никита Гусев стали самым результативным дуэтом форвардов на турнире. Андрей Василевский подтвердил звание одного из наиболее надёжных голкиперов планеты, а Александр Овечкин, Евгений Кузнецов и Евгений Малкин так и не смогли продемонстрировать свой лучший хоккей. Главные выводы о выступлении сборной России в Братиславе и Кошице — в материале RT.

Изобретательный и скоростной хоккей

На чемпионате мира в Словакии сборная России стала не только самой укомплектованной и звёздной командой, но и одной из самых ярких. На протяжении всего группового этапа и на старте плей-офф она демонстрировала атакующий, скоростной хоккей, который вызывал восхищение у болельщиков и журналистов из разных стран. Комбинационная и открытая манера игры коллектива моментально возвела его в ранг главного фаворита соревнований и удерживала в этом статусе до сирены полуфинальной встречи с Финляндией.



Однако у стиля «вы забьёте сколько сможете, а мы сколько захотим» была и обратная сторона, которая отчётливо проявилась в двух заключительных матчах. Хоккеисты сборной находились в постоянном движении, что в конечном счёте сильно сказалось на их физических кондициях. Несмотря на то что в качестве причин спада в третьих периодах назывались чисто психологические факторы, во встречах с финнами и чехами стало очевидно, что это не так. «Красной машине» не хватило «бензина» на весь турнир, что во многом и стало причиной как обидного поражения в полуфинале, так и неуверенной игры в битве за бронзу.

Прекрасное взаимопонимание Кучерова и Гусева

Безусловно, самыми яркими хоккеистами сборной России на этом турнире стали бывшие партнёры по «Красной Армии». В Словакии Никита Кучеров и Никита Гусев покорили всех своим телепатическим взаимопониманием на льду, которое долгое время гарантировало коллективу победный результат. Оба форварда штамповали результативные баллы и в итоге заняли второе и третье место в рейтинге бомбардиров первенства планеты.

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При этом наибольшего внимания всё же достоин Гусев. В отличие от него, Кучеров уже успел стать звездой мирового масштаба и провёл несколько потрясающих сезонов подряд. Причём в последнем из них не только был лучшим бомбардиром и обладателем «Арт Росс Трофи», но и установил рекорд среди россиян по количеству набранных очков за регулярный чемпионат. Его тёзка лишь готовится начать свой путь в НХЛ, поэтому яркое выступление на чемпионате было как никогда кстати. В Братиславе он блестяще организовывал комбинации, завершал сам и отлично подыгрывал как своему другу детства, так и центрфорварду Артёму Анисимову.

Что касается Кучерова, то негативным моментом стало его выступление в плей-офф. В отличие от своего тёзки, отметившегося четырьмя (1 + 3) баллами за результативность, форвард «Тампа-Бэй Лайтнинг» ограничился одной голевой передачей в сражении с США. Таким образом, на тот момент лучший бомбардир не набрал ни одного очка в двух ключевых матчах, тем самым не только не сумел помочь своей команде добраться до финала, но и уступил в борьбе за звание лучшего бомбардира турнира Вильяму Нюландеру. При этом стоит отметить, что «тре крунур» завершили своё выступление ещё на стадии четвертьфинала.

Слабая игра звёзд

В отличие от Гусева и Кучерова, другие звёздные игроки сборной России вряд ли могут записать себе в актив этот турнир. Перед началом первенства планеты у болельщиков буквально замирало дыхание от таких имён, как Александр Овечкин, Евгений Кузнецов, Евгений Малкин и Илья Ковальчук, однако на деле никто из них не смог показать свой максимум.

Форварды «Вашингтон Кэпиталз» так и не сумели восстановить былые связи, которые помогли им принести своей команде первую в истории победу в розыгрыше Кубка Стэнли. Малкин продолжал подтверждать, что до сих пор является одним из самых умных и изобретательных нападающих в стране, но порой уступал в движении опекунам, а Ковальчук наглядно продемонстрировал, почему его перевели в четвёртое звено «Лос-Анджелес Кингз». Действующий олимпийский чемпион записал в свой актив пять очков, но четыре из них были набраны в матчах с Италией и Австрий, а ещё одно — в противостоянии с Латвией.

Недостаток тренерских идей

Многих проблем можно было избежать, если бы Воробьёв продолжил поиски идеальных сочетаний для сборной. Безусловно, он отлично угадал с партнёром для Кучерова и Гусева, а также собрал довольно неплохих исполнителей вокруг умнейшего Малкина, но так и не смог разобраться с двумя оставшимися тройками. Во многом именно это стало причиной низкой результативности Овечкина, у которого не получалось демонстрировать свои лучшие качества вместе с Кузнецовым и Кириллом Капризовым.

Стоит отметить, что вся работа Воробьёва по формированию лучших сочетаний ограничилась поисками третьего форварда для дуэта Овечкина и Кузнецова, а также перестановками в четвёртом звене. Так, в первом случае между собой менялись всё тот же Капризов и Александр Барабанов, а во втором — Сергей Плотников и Иван Телегин.

Ещё одной попыткой перекроить игровые сочетания стал заключительный матч турнира с Чехией. В нём Воробьёв решился внести основательные коррективы в работу защиты. Однако это не только не дало результата, но и чуть было не привело к поражению. Россияне позволили сопернику нанести 50 бросков по воротам Андрея Василевского и лишь благодаря немыслимым спасениям голкипера сумели занять третье место. В качестве иллюстрации не лучшего взаимопонимания между новоиспечёнными партнёрами, достаточно вспомнить гол Доминика Кубалика. Чешский форвард рванул в «коридор», образовавшийся между Михаилом Сергачёвым и Динаром Хафизуллиным, после чего легко переправил шайбу в сетку.

Уверенная игра в защите

При этом нельзя сказать, что в целом оборона российской сборной провалила игру на турнире. Напротив, защитники более чем успешно выступили на первенстве планеты и помогли «красной машине» стать самой непропускающей командой. Так, за десять встреч подопечные Воробьёва позволили соперникам лишь 13 раз отправить шайбу в сетку своих ворот. Второй место в этом рейтинге у финнов — 16.

При этом немалое количество шайб в ворота россиян влетело в те моменты, когда исходы встреч уже сомнений не вызывали и концентрация понижалась. Достаточно вспомнить по две результативные атаки норвежцев и щведов, уступавших соответственно 0:5 и 2:7.

Говоря о персоналиях, на чемпионате мира в Словакии своё реноме сверхталантливого хоккеиста подтвердил Михаил Сергачёв. Игрок «Тампа-Бэй» записал на свой счёт семь (1 + 6) баллов и вошёл в топ-6 лучших бомбардиров среди защитников. Всего на одно очко меньше в активе Дмитрия Орлова, который предельно активно помогал команде в атаке. Несомненно, представитель «Вашингтона» нередко ошибался и позволял соперникам проводить опасные набеги на владения Василевского, но его полезность в атаке перекрывает эти недочёты.

Великолепный Василевский

Однако главным героем сборной России на чемпионате мира 2019 года стал именно её страж ворот. Если поначалу Василевскому толком было некогда проявить себя ввиду слабости соперников, то в решающих встречах он продемонстрировал своё невероятное мастерство и чуть ли не в одиночку принёс команде бронзовые медали. В сражении с чехами он совершил 52 сейва (включая четыре послематчевых буллита) и по праву был признан IIHF лучшим.

О феноменальной игре Василевского говорят как звание лучшего голкипера турнира, так и статистические показатели. Он стал лидером среди вратарей по проценту отражённых бросков (94,58%), а также занял второе по числу сейвов (227), уступив лишь британцу Бену Боунсу. Кроме того, Андрей был вторым на турнире по коэффициенту надёжности (1,6), пропустив вперёд лишь победителя турнира Кевина Ланкинена (1,5).

При этом нельзя забывать и о блестящем выступлении Александра Георгиева. Вратарь «Нью-Йорк Рейнджерс» подменял своего коллегу по амплуа в матчах с Австрией и Швейцарией, и в обоих сумел оставить свои ворота в неприкосновенности. При этом нельзя сказать, что у него совсем не было работы. Если в первой встрече ему пришлось лишь 15 раз войти в игру, то в противостоянии с действующими на тот момент вице-чемпионами мира он совершил 31 сейв.