«Хорошо, что заканчиваем победой»: что говорили игроки сборной России после матча за третье место на ЧМ

Третье место на чемпионате мира по хоккею не стоит считать провалом, так как сборная России действовала успешно на протяжении всего турнира и оступилась лишь в одной игре. Об этом заявил нападающий Александр Овечкин после победы над Чехией в матче за бронзовые медали. Капитан Илья Ковальчук отметил, что команда не заслуживает критики в свой адрес, а также отдал должное голкиперу Андрею Василевскому. А защитник Никита Задоров признался, что надолго запомнит нынешнее первенство планеты.

Сборная России по хоккею обыграла Чехию в матче за третье место на чемпионате мира в Словакии. Встреча завершилась со счётом 3:2 после серии буллитов, в которой вратарь Андрей Василевский сумел отразить четыре броска соперника и принести своей команде бронзовые медали.

Именно ему отдавали должное многие партнёры, отмечая, что игрок клуба Национальной хоккейной лиги «Тампа-Бэй Лайтнинг» не зря считается одним из лучших голкиперов мира. Так, капитан Илья Ковальчук выразил мнение, что нынешний результат стал возможен только благодаря Василевскому.

«Андрей — наш лучший игрок, спасибо ему. Считаю, что чехи нас переиграли в большинстве. Мы действовали более или менее хорошо лишь во втором периоде. При этом с физической точки зрения всё было в порядке. Но после вчерашнего полуфинала было тяжело собрать мысли и силы в кулак. Сначала вообще вышли на лёд никакие, но потом тренерский штаб сумел подобрать нужные слова, да и мы сами поговорили», — рассказал Ковальчук.

Матч, в котором сборная России уступила Финляндии со счётом 0:1, нападающий назвал худшей игрой команды на нынешнем турнире.

«К сожалению, она пришлась на полуфинал. Но финны здорово катались, прессинговали, вывели нас из зоны комфорта, хотя мы всё равно обязаны были находить моменты. Что касается гола, то у Дмитрия Орлова шайба сошла с клюшки и получился стык. Удача оказалась на их стороне, это спорт. Нам остаётся сделать правильные выводы. У нас очень сильная команда, много молодых ребят, у которых впереди светлое будущее», — уверен капитан.

После полуфинала на национальную команду обрушился шквал критики. Однако нападающий подчеркнул, что привык не обращать внимания на подобные высказывания в свой адрес.

«У каждого своё мнение, у нас свободная страна. Поэтому кто-то предпочитает поддерживать, кто-то нет. Я делаю лишь выводы, потому что моё дело — тренироваться. Конечно, все хотели другого результата. Но сегодняшняя победа — лучше, чем поражение. Поэтому благодарим голкипера, болельщиков, которые поддерживали нас на трибунах и у экранов телевизоров. Спасибо им огромное», — добавил Ковальчук.

Итоги встречи подвёл и форвард «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин. По его мнению, как России, так и Чехии было непросто преодолеть разочарование от поражения в полуфинале, однако оба соперника были настроены бороться до последнего.

«Сегодняшняя игра была вязкая. Мы предполагали, что первый период они будут действовать от обороны. Забросили две шайбы, потом пропустили случайный гол. Затем пришла очередь Василевского, он всё сделал. Обе команды были разочарованы, отдали много сил. Все боролись, хотели играть в финале, но не получилось», — признался хоккеист.

Тем не менее он отметил, что было бы неправильно называть результат россиян на чемпионате мира провальным.

«Да, иногда не хватало доли секунды, паузы, хладнокровия, чтобы забросить. Но если брать в совокупности всю команду, то мы выступили хорошо, потерпели поражение лишь в матче за выход в финал. Лёгких соперников у нас не было. Разумеется, золото — особенная награда. Но лучше выиграть в матче за третье место, чем проиграть в финале. Такой опыт у нас, к сожалению, тоже был», — заявил Овечкин.

Кроме того, он подчеркнул, что команда не всегда находилась в оптимальной форме, однако каждый хоккеист сделал всё, что от него зависело.

«По именам у нас собралась очень сильная команда, которая могла рассчитывать на золото. Все бились, старались, хотя кто-то приехал с травмами, кто-то играл на уколах, кто-то — с болью. Но это не геройство. Мы просто демонстрировали наш хоккей», — заключил Овечкин.

Защитник Михаил Сергачёв также похвалил Василевского за проделанную работу. По его словам, ключевым фактором в нынешней игре стала простота действий, которой у команды не было во встрече с Финляндией.

«Андрей сегодня превзошёл сам себя, вытащил всё что можно и нельзя. И в основное время, и в овертайме, и на буллитах. Огромное спасибо ему, он молодец. Все бились, и самое главное, что не пропустили в концовке. Может быть, сыграли не так активно в атаке, но в обороне старались. Иногда не получалось, но вратарь сделал всё как надо», — подчеркнул Сергачёв.

Что качается самого Василевского, то он признался, что не испытывает особых эмоций по поводу завершения чемпионата мира.

«Считаю, что все сегодня молодцы. Конечно, были тяжёлые моменты, но мы выдержали и дошли до победы. Можно ли сказать, что мы закончили на победной ноте? Не мне судить. Даже не знаю, куда буду девать подарки за звание лучшего игрока матчей», — пошутил голкипер.

По словам защитника Никиты Задорова, бронзовые медали турнира по праву достались сборной России, так как в матче с чехами она продемонстрировала своё мастерство и превосходство в классе. Кроме того, он добавил, что к концу первенства планеты вся команда чувствовала усталость.

«Хорошо, что заканчиваем победой. Вообще этот чемпионат мира навсегда останется в истории, в моей душе. Поиграл в одной команде с такими именитыми ребятами, очень рад, что приехал. Вчера отдали много сил и эмоций, сделайте скидку. Формат турнира тяжёлый, финал на следующий день после полуфинала. В футболе бы неделю отдыха выделили», — сказал Задоров.

В свою очередь, форвард Евгений Дадонов поделился впечатлениями от овертайма, где соперники выходят на лёд в формате три на три.

«Я не считаю, что это настоящий хоккей, но таковы правила. Трудно сказать, нужны ли вообще матчи за третье место. Возможно, и нет, но решать такие вопросы должен оргкомитет. Заношу ли я себе в актив этот турнир? Не знаю, но я старался. По большому счёту сборная ничем не отличается от предыдущих турниров, в которых принимал участие. У всех одна задача, все играют на результат», — отметил нападающий.